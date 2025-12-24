鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 06:26

國際油價周二 (23 日) 收高，投資人評估美國優於預期的經濟成長數據，以及委內瑞拉和俄羅斯石油供應中斷的風險。

〈能源盤後〉權衡美國GDP與委俄供應中斷風險 油價續漲 (圖:Reuters/TPG)

能源商品價格

布蘭特原油 (Brent) 上漲 31 美分或 0.5%，收在每桶 62.38 美元。

西德州中質原油 (WTI) 上漲 37 美分或 0.64%，收在每桶 58.38 美元。

原油價格周一上漲超過 2%，布蘭特價格創下兩個月來最大單日漲幅，西德州也出現 11 月 14 日以來最大單日漲幅。

美國商務部經濟分析局周二公布第 3 季國內生產毛額 (GDP) 初值，結果顯示，在強勁的消費支出推動下，美國經濟成長速度超過市場預期。

Price Futures Group 的高級分析師 Phil Flynn 說：「市場正在試圖決定，我們是應該對強勁成長帶來的需求感到更興奮，還是擔心聯準會 (Fed) 將不得不對這種增長踩剎車，以控制通膨。」

其他數據顯示的經濟形勢喜憂參半。周二的數據顯示，由於對就業和收入的憂慮加深，美國 12 月的消費者信心惡化，而製造業生產 11 月持平，止住 10 月下降趨勢。

投資人也在評估委內瑞拉供應中斷的風險。美國總統川普本月稍早宣布封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，使各船東保持警惕。

瑞銀分析師說：「隨著委內瑞拉的儲油能力不斷下降，接下來不得不關閉部份生產的風險正在上升。」

在美國行動影響下，委內瑞拉的油輪裝載速度減緩，大多數船隻指在國內港口之間運油。

俄羅斯石油供應中斷，也支撐著油價。

俄羅斯軍隊周一晚間襲擊烏克蘭的黑海港口 Odesa，損壞了港口設施和一艘船隻，這是在不到 24 小時內對該地區發動的第二次襲擊。烏克蘭發動的無人機襲擊，則損壞了兩艘船隻、兩個碼頭，並在俄羅斯 Krasnodar 地區的一個村莊引發火災。

烏克蘭還以俄羅斯的海上物流為目標，重點打擊試圖繞過對俄制裁的影子船隊油輪。