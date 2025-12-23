〈能源盤後〉委內瑞拉遭封鎖、俄港口受襲 供應風險大力推升油價 Brent收復62美元

鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 05:44

國際油價週一 (22 日) 收高，主因美國在委內瑞拉外海試圖攔截遭制裁油輪，以及烏克蘭無人機攻擊俄羅斯黑海港口船舶與碼頭，市場憂慮原油供應中斷風險升高。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨上漲 1.60 美元或 2.7%，收每桶 62.07 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 1.49 美元或 2.6%，收每桶 58.01 美元 。

‌



美國海岸防衛隊週日表示，已在委內瑞拉附近國際水域試圖攔截一艘油輪，美方官員稱該船涉及協助委內瑞拉規避制裁，這是本月第三起相關行動。此舉發生在美國總統川普上週宣布，將對進出委內瑞拉、且遭制裁的油輪實施封鎖之後。

市場人士指出，先前對委內瑞拉出口受阻的憂慮被低估，但隨著美國加強執法，供應中斷風險正在上升。瑞銀分析師斯陶諾沃表示，受美國禁運影響，委內瑞拉原油出口面臨實質干擾的可能性。委內瑞拉原油約占全球供應量 1%，其中大部分銷往中國。北京週一回應，美國扣押他國船隻是嚴重違反國際法；此前，美國於週六在委內瑞拉外海攔截一艘前往中國的油輪。

另一方面，油價亦受到俄羅斯能源出口安全疑慮推升。能源交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯黑海港口船隻的消息，進一步加劇市場對供應風險的擔憂。俄羅斯克拉斯諾達地區官員表示，烏軍無人機襲擊造成兩艘船舶、兩座碼頭受損，並引發黑海沿岸一處村莊火災。黑海地區是俄羅斯能源出口的重要樞紐。

Ritterbusch and Associates 預期，在假期交投量偏低的情況下，油市本週可能持續盤整，基本面轉弱與地緣政治風險溢價之間仍將拉鋸，相關風險主要來自俄烏衝突及委內瑞拉局勢。