鉅亨網編譯許家華 2025-12-20 05:47

國際油價周五 (19 日) 因美國擬封鎖委內瑞拉油輪、市場關注俄烏和談進展而小幅走高。

Brent 原油期貨上漲 0.65 美元或 1.1%，收每桶 60.47 美元。

美國西德州中級原油（WTI）上漲 0.51 美元或 0.9%，收每桶 56.66 美元。

然而，本週 Brent 與 WTI 仍各下跌約 1%，延續前一週約 4% 的跌勢。

其他能源市場方面，美國汽油期貨近期跌至四年低點，拖累 321 裂解價差與汽油裂解價差降至今年 2 月以來最低，顯示煉油利潤承壓。能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 分析指出，油市在本週稍早低點上方小幅反彈，正等待俄烏和平談判進一步指引，以及川普政府封鎖委內瑞拉油輪的實際影響是否擴大。

在地緣政治上，美國總統川普力促終結二戰以來歐洲最致命的衝突，外界普遍認為，下一步和平行動的壓力落在烏克蘭與歐洲身上。歐盟領袖週五決定，將舉債提供 900 億歐元（約 1,050 億美元）貸款給烏克蘭，用於未來兩年對抗俄羅斯，而非動用俄羅斯主權資產以避免內部分歧。俄羅斯總統普丁同日拒絕在停戰條件上讓步，並指控歐盟試圖對俄國資產進行「公然掠奪」。

另一方面，烏克蘭官員表示，烏軍首次在地中海動用無人機空襲一艘俄羅斯「影子船隊」油輪，顯示基輔對俄羅斯石油運輸的打擊力道持續升高。

在委內瑞拉方面，美國國務卿盧比歐表示，川普政府在加勒比海部署更多軍力，並不擔心因委內瑞拉問題與俄羅斯升高衝突。川普則在接受 NBC News 專訪時指出，相關選項仍「放在桌上」。IG 分析師賽卡摩（Tony Sycamore）指出，美方將如何執行封鎖制裁油輪進出委內瑞拉仍不明朗，限制了地緣政治風險溢價的上升空間。

委內瑞拉目前約占全球原油供給的 1%。消息人士透露，委內瑞拉已於週四批准兩批未受制裁的原油貨物啟航前往中國。同時，一艘載有約 30 萬桶俄羅斯石腦油、受制裁的油輪於週四深夜進入委內瑞拉水域，另有三艘同樣受制裁的油輪在大西洋停止航行或改變航向。美國亦於週五對委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子的家人與親信祭出新一輪制裁，加大對馬杜洛政府的壓力。