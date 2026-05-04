鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-04 12:24

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 法說釋出樂觀展望，今年的 ASIC 營收貢獻從 10 億美元上調至 20 億美元，明年更從數十億美元上調至 120 億美元，進度超預期，今 (4) 日股價直衝漲停板 2,870 元，創下歷史新高，市值也達 4.6 兆元，改寫歷史新高。

聯發科日前法說會宣布上調 2026/2027 年雲端 ASIC 營收貢獻，2026 年從原先 10 億美元上調至 20 億美元，呈現倍增，2027 年則從數十億美元上調至 70 至 120 億美元，且公司認為該預估數字不算激進，被外資解讀還有上修的可能性，有機會挑戰 140 億美元。

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外資看好，聯發科除了 Google TPU 的 I/O 晶片之外，還有機會參與運算晶片的設計流程，且下一代的專案的平均售價將比目前世代高出數倍，預期到 2028 年獲利成長潛力巨大。