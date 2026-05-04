鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 法說釋出樂觀展望，今年的 ASIC 營收貢獻從 10 億美元上調至 20 億美元，明年更從數十億美元上調至 120 億美元，進度超預期，今 (4) 日股價直衝漲停板 2,870 元，創下歷史新高，市值也達 4.6 兆元，改寫歷史新高。
聯發科日前法說會宣布上調 2026/2027 年雲端 ASIC 營收貢獻，2026 年從原先 10 億美元上調至 20 億美元，呈現倍增，2027 年則從數十億美元上調至 70 至 120 億美元，且公司認為該預估數字不算激進，被外資解讀還有上修的可能性，有機會挑戰 140 億美元。
外資看好，聯發科除了 Google TPU 的 I/O 晶片之外，還有機會參與運算晶片的設計流程，且下一代的專案的平均售價將比目前世代高出數倍，預期到 2028 年獲利成長潛力巨大。
外資預估，聯發科受惠 AI ASIC 業務強勁成長，2027 至 2028 年的營收將分別年增 61%、111%，營收將呈現大幅成長，且獲利能力也可望進一步提升。
聯發科為台股第三大市值股，今天在漲停帶動下，貢獻台股漲點近 128 點，聯發科市值也攀升至新台幣 4.6 兆元，與排名市值第二大的台達電 (2308-TW) 距離進一步拉近。
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