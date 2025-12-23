鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 14:54

美國「創世紀計劃」啟動，2026 年新 AI 受惠板塊浮現，目標在十年內將美國科學與工程生產力「翻倍」，直接帶動先進核能、核融合與電網現代化投資加速；同時，象徵經濟軟實力的金融，受惠川普監管環境放寬、貨幣政策寬鬆與企業併購和 IPO 等資本市場活動升溫，金融創新蔚為投資主流，訴求數位支付等金融股將大行其道，吸引下半年來相關主題 ETF 買氣火紅。

美「創世紀計劃」上路！法人：受惠板塊不只AI 電力金融後勁強。（圖：shutterstock）

‌



另外，下半年海外熱門主題 ETF 中，新光 009805、富邦 00662、中信 00955、國泰 00909、元大 00646 以及統一 00757 等 6 檔，下半年來買氣持續湧進，截至 12/19 止，受益人數都創歷史新高。

券商財富管理主管表示，今年以來，國人投資 ETF 呈二刀流，上半年有主動式 ETF 冒出頭，下半年換海外主題式 ETF 扛起半邊天，海外主題式 ETF 與主動式分庭抗禮，反映 2025 年投資氣氛熱絡，在 AI 大趨勢帶旺下，包括像電力、國防軍工、日本商社、數位支付等，儘管是以非科技類型，但產業趨勢卻契合 AI 產業化商機、部分利基市場更供不應求、產能短缺越顯嚴重，加上像電力、國防、金融等利基產業，受惠川普政府今年來在「核能復興」、「創世紀計劃」及「穩定幣」等眾政策支持下，預料 2026 年相關商機將更蓬勃發展，值得投資人持續關注。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，美國政府最新啟動「創世紀計劃」，是美國政府啟動新一項國家級 AI 科研計劃，這項計劃被比擬為「曼哈頓計劃」，目標在十年內將美國科學與工程生產力「翻倍」。美能源部長 Chris Wright 強調，此任務將鎖定「美國能源主導權」直接帶動先進核能、核融合與電網現代化投資加速，為美國 AI 科學革命鋪平電力命脈。

新光美國電力基建 ETF(009805-TW)，投資範圍涵蓋電力公用、核能發電、智慧電網、工程基建等熱門板塊，12 月該指數最新定審結果出爐，成分股新加入布魯姆能源 (Bloom Energy，BE-US)，為美國固態氧化物燃料電池領導廠商，能提供 24 小時不間斷的現場發電，不受極端氣候或電網故障影響，為美國城市電網提供分散式與備援電力。

台新投信表示，009805 成份股掌握核能、電網兩大利基題材、投資純度高，坐擁 2026 年美國核電紅利的風口浪尖上，建議投資人布局電力基建 ETF，宜從長線投資著手，未來有機會隨 AI 股跟漲，同時，採分批或定期定額方式進場，可以分散市場波動風險，在電力科技新時代趨勢浪潮帶動下，捕捉美國最完整的電力長線成長潛利。