元大投信加入主動式 ETF 戰局，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 一出場即募到近 200 億天花板的好成績，引起市場熱議，今 (22) 日正式掛牌上市，榮登主動式 ETF 規模第三大，規模約為 195.49 億元 (截至 12/18)。不過，今日市價上漲逾 2%，重回 10 元發行價之上，淨值亦收復 10 元關卡，成為今天 ETF 成交王，午盤前已爆出超過 11 萬張。

〈焦點股〉主動式ETF募集王00990A正式掛牌 市價、淨值收復10元關卡。(圖:shutterstock)

台股方面，除了台積電目前為 00990A 第四大持股外，台達電 (2308-TW) 為第 11 大持股，台光電 (2383-TW) 與奇鋐 (3017-TW) 亦入列成分股。00990A 目前持股約 54% 布局美國市場，台股 8.63% 居次，日股 3.41% 第三。

00990A 於 12 月 2 日成立，近期美股走勢震盪，17 日淨值一度跌至 9.66 元，但今日正式掛牌上市後，盤中淨值回升到 10.05 元，市價也上漲 2.56%，最高來到 10.03 元。

主動元大 AI 新經濟為目前唯一以 AI 新經濟作為投資主題的主動式 ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的 AI 產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的 AI 新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普 500 指數等傳統指數，此時主動式 ETF 可突破此一限制，搶先進場布局。