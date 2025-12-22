〈焦點股〉主動式ETF募集王00990A正式掛牌 市價、淨值收復10元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北
元大投信加入主動式 ETF 戰局，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 一出場即募到近 200 億天花板的好成績，引起市場熱議，今 (22) 日正式掛牌上市，榮登主動式 ETF 規模第三大，規模約為 195.49 億元 (截至 12/18)。不過，今日市價上漲逾 2%，重回 10 元發行價之上，淨值亦收復 10 元關卡，成為今天 ETF 成交王，午盤前已爆出超過 11 萬張。
00990A 目前總持股共計 54 檔，根據元大投信官網資料，前十大持股及權重依序為 NVIDIA(NVDA-US) 6.44%、Alphabet(GOOGL-US) 5.91%、Broadcom(AVGO-US) 5.48%、台積電 (2330-TW)5.43%、Microsoft(MSFT-US)5.27%、Lumentum(LITE-US) 2.73%、AppLovin(APP-US) 2.38%、Micron(MU-US) 2.04%、Sandisk(SNDK-US) 1.77%、Shopify(SHOP-US) 1.62%。
台股方面，除了台積電目前為 00990A 第四大持股外，台達電 (2308-TW) 為第 11 大持股，台光電 (2383-TW) 與奇鋐 (3017-TW) 亦入列成分股。00990A 目前持股約 54% 布局美國市場，台股 8.63% 居次，日股 3.41% 第三。
00990A 於 12 月 2 日成立，近期美股走勢震盪，17 日淨值一度跌至 9.66 元，但今日正式掛牌上市後，盤中淨值回升到 10.05 元，市價也上漲 2.56%，最高來到 10.03 元。
主動元大 AI 新經濟為目前唯一以 AI 新經濟作為投資主題的主動式 ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的 AI 產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的 AI 新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普 500 指數等傳統指數，此時主動式 ETF 可突破此一限制，搶先進場布局。
主動元大 AI 新經濟 ETF 研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注 AI 投資主題中「算力核心」、「資料傳輸與能源」，以及「AI 智慧應用」，完整涵蓋 AI 產業各發展階段，追蹤最值得投資的趨勢浪頭，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒 AI 新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。
