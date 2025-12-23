鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 15:40

根據新加坡金融管理局 (MAS) 和貿工部 (MTI) 周二 (23 日) 公布，新加坡 11 月份的整體通膨率穩定維持在 1.2%，低於經濟學家預期中位數 1.3%。

同時，不包括住宿及私人交通費用的核心通膨率也保持在 1.2%，同樣低於市場預期。核心通膨率是金管局在制定貨幣政策時主要關注的物價指標。

11 月通膨率之所以能維持穩定，主要是因為服務價格上漲幅度擴大，但這部分被電力成本更大幅度的下降所抵消。服務業通膨率升至 1.9%，主要受到點對點交通服務 (包含計程車、叫車和共乘服務) 以及健康保險費用提高的影響。

相對地，零售和其他商品的通膨則有所放緩，因服裝、鞋類和個人護理電器價格出現下跌。與 10 月份相比，11 月的核心消費者價格指數略微下跌了 0.1%，而整體物價則上升了 0.2%。

這份通膨數據發布之前，新加坡的經濟數據表現優於預期。11 月份的非石油出口年增率為 11.6%，高於預期的 7%。此外，第三季度的經濟成長率達到 4.2%，也超越了預期的 4% 擴張。受惠於全球環境比預期更具韌性，以及第三季度製造業和出口需求的強勁表現，貿工部已將今年的年度 GDP 預測上調至約 4%。

金管局預測，2025 年全年核心通膨約為 0.5%，並預計在 2026 年上升至 0.5% 至 1.5%。包含住宿和私人交通費用的整體通膨則預計在 2025 年平均落在 0.5% 至 1.0%，2026 年為 0.5% 至 1.5%。