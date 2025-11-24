鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 15:20

新加坡關鍵通膨指標 10 月成長幅度超乎預期，顯示強勁的經濟成長動能，可能加劇了物價上漲壓力。

新加坡10月核心通膨加速 超出市場預期(圖:shutterstock)

根據新加坡統計局周一 (24 日) 公布數據，扣除住房和私人交通成本的核心通膨率，年增率達到 1.2%。這一數字高於 9 月份的 0.4%，並且超越媒體調查中值預估的 0.7%。

這是自去年 8 月以來核心物價漲幅最高的一次，接近 1 年來的高點，上一次達到此強度是在 2024 年 12 月，當時為 1.7%。

造成 10 月物價年增幅的主要貢獻者包括服裝鞋類和醫療保健。此外，服務、食品和零售領域的通膨上升，以及電力和燃氣價格跌幅的放緩，也推動了核心通膨的增長。休閒價格自去年 12 月持平後，首次出現上漲。同時，運輸價格上漲了 3.4%，醫療保健成本也大幅上漲 4%。

此數據發布之際，上周公布的數據顯示新加坡經濟上一季擴張速度快於預期。政府已將 2025 年 GDP 增長預估值提高至約 4%，第三季經濟年增 4.2%，超出預期。

儘管通膨加速，新加坡中央銀行——金融管理局 (MAS) 仍在其 10 月份的年度最後一次政策審查中，維持貨幣政策不變。金管局做出此決定是基於今年穩定的經濟表現和溫和的通膨狀況。金管局每年進行 4 次政策審查，預計將在明年 1 月做出下一次決策。

展望未來，官方預計今年核心通膨平均為 0.5%。MAS 預測 2025 年通膨率約在 0.5% 至 1% 之間，而 2026 年核心通膨預計將落在 0.5% 至 1.5% 之間。