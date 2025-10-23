鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-23 15:20

‌



新加坡官方數據顯示，9 月份的核心通膨率與整體通膨率均超出市場預期，反映出物價上漲速度加快。同時，新加坡第三季的經濟成長也表現強勁，優於預期。

新加坡9月核心通膨高於預期 物價壓力持續升溫(圖:shutterstock)

新加坡 9 月的核心通膨率年增率上升至 0.4%，高於 8 月的 0.3%，也高於《路透》調查經濟學家預測的中位數 0.2%。新加坡貿工部 (MTI) 與金融管理局 (MAS) 在一份聯合聲明中指出，核心通膨率上升的主要驅動力是零售及其他商品價格的增加。具體而言，家具、電器以及個人護理產品的價格有所上漲，使得零售及其他商品通膨率從負 0.2% 增長至 0.3%。

‌



新加坡整體通膨率也從 8 月的 0.5% 加快至 9 月的 0.7%。這主要歸因於私人交通價格的增幅擴大，以及核心通膨的上升。私人交通通膨率在 9 月達到 3.7%，高於 8 月的 2.4%，主要由於汽車價格上升幅度更大。

在經濟成長方面，根據貿工部的初步估計，新加坡經濟在第三季年增長 2.9%，優於調查預測的 2%。建築業和服務業是推動經濟擴張的主要因素。

MAS 與 MTI 表示，進口成本預計將繼續下降，但速度會放緩。由於生產力增長正常化，單位勞動力成本增長應會開始增加，而私人消費需求可能保持穩定。