2025-12-23

根據中國海關數據，中國今年 11 月從俄羅斯進口黃金的規模達到 9.61 億美元，創下中俄雙邊貴金屬貿易有統計記錄以來的單月最高紀錄。

數據顯示，中俄黃金貿易的成長速度在近年底時顯著加快，繼 10 月中國自俄羅斯進口黃金約 9.30 億美元之後，11 月的 9.61 億美元再次刷新紀錄。相較之下，2024 年全年俄羅斯出口中國黃金總額為 2.23 億美元。

從 2025 年 1 月至 11 月，中國累計進口俄羅斯黃金總額達 19 億美元，比去年同期增長近 9 倍。

戰略考量推動黃金需求激增

總部位於倫敦的 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，令人驚訝的是，儘管金價創下歷史新高，中國今年仍然繼續公布其黃金購買量——儘管「最終不可能」知道真實的購買量。

他說：「過去央行曾有一段時間沒有公布其黃金儲備的變化，但這次他們公布了，即便只是增加了 1 噸。」「這向公眾傳遞的訊息很明確：購買黃金是個好主意。」

烏克蘭新聞機構 UNN 在 11 月下旬報導，俄羅斯中央銀行有史以來首次直接向國內市場出售其主權黃金儲備。這被視為一種被迫的措施，旨在支持盧布、填補公司流動性，並在其他資源迅速耗盡之際，彌補預算需求。由於制裁壓力，俄羅斯國家財富基金的流動資產急劇下降，迫使中央銀行不得不出售儲備。

金價衝上歷史高點 避險功能受關注

中俄黃金貿易的擴張正在對全球貴金屬市場產生顯著影響。自 2025 年初以來，中國黃金淨流入規模已增長約 55%。受持續的央行購金、美元資產吸引力下降以及地緣政治不確定性等因素影響，國際金價已升至每盎司 4380 美元上方，持續刷新歷史高位。白銀價格也逼近 70 美元，處於歷史高位區間。