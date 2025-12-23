鉅亨網編譯許家華
國際金價再度走強，現貨黃金週一 (22 日) 大漲約 2.2%，在地緣政治風險升溫、美國利率前景轉向寬鬆，以及央行與投資人需求持續強勁的支撐下，延續今年以來的漲勢。
瑞銀（UBS）策略師 Giovanni Staunovo 報告中指出，金價已自 10 月底的急跌中迅速回升，再次鞏固其今年表現最強資產之一的地位。
瑞銀表示，黃金在先前大幅上漲後進入高檔整理階段，目前價格仍處於歷史高位附近，顯示多頭結構未遭破壞。報告指出，近期金價走高的首要因素在於地緣政治不確定性再起。美國總統川普下令對與委內瑞拉相關、遭制裁的油輪實施「封鎖」，同時市場傳出，若烏克蘭和平談判破局，華府正準備對俄羅斯能源產業祭出進一步制裁，均加劇全球緊張情勢。
第二個推升金價的重要因素，是美國利率環境的變化。瑞銀指出，美國實質利率，也就是持有黃金等無息資產的機會成本，已降至自 2022 年中以來的最低水準。
報告進一步指出，市場對美國降息的預期，為金價提供支撐，利率下行通常有利於提升對貴金屬的配置意願。
第三個支撐因素則是央行與投資人持續大量買盤。瑞銀表示，央行與投資人對黃金的需求仍接近歷史高點，並預估今年全球央行黃金購買量將達 900 至 950 公噸。
瑞銀強調，黃金具備保值特性、流動性高，並能在衝擊事件中發揮避險效果，這些優勢使其在多元化投資組合中，仍具有不可或缺的地位。
