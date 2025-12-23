鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 06:30

國際金價再度走強，現貨黃金週一 (22 日) 大漲約 2.2%，在地緣政治風險升溫、美國利率前景轉向寬鬆，以及央行與投資人需求持續強勁的支撐下，延續今年以來的漲勢。

瑞銀（UBS）策略師 Giovanni Staunovo 報告中指出，金價已自 10 月底的急跌中迅速回升，再次鞏固其今年表現最強資產之一的地位。

第二個推升金價的重要因素，是美國利率環境的變化。瑞銀指出，美國實質利率，也就是持有黃金等無息資產的機會成本，已降至自 2022 年中以來的最低水準。

報告進一步指出，市場對美國降息的預期，為金價提供支撐，利率下行通常有利於提升對貴金屬的配置意願。