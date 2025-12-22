貴金屬掀狂漲潮！黃金、白銀、鉑金、鈀金再創新高 市場陷入避險狂歡情緒
鉅亨網編譯陳韋廷
全球貴金屬市場在今 (22) 日亞洲早盤交易時段迎來史詩級暴漲，黃金、白銀、鉑金、鈀金全線刷新歷史紀錄，引發投資人對避險資產與工業金屬共振上漲的深度關注。
截至今日上午 11 時 12 分，現貨黃金漲逾 1.14% 至每盎司 4387.9 美元，一度漲高至 4390.06 美元，再創歷史新高，今年累計漲幅超 45%；現貨白銀漲逾 2% 至 68 美元，今年來上漲 137%，創 1980 年以來最佳年度表現；滬銀期貨主力合約一度漲超 5% 突破每公斤 16000 元，年內漲幅達 114%；廣州期貨交易所鉑金主力合約觸及漲停至每公克 568.45 元。
地緣政治風險與貨幣政策轉向成為本輪上漲核心引擎。美國加大對委內瑞拉石油封鎖、烏克蘭襲擊俄羅斯「影子船隊」油輪等事件加劇市場避險情緒，推動資金湧入貴金屬。
同時，全球央行持續購金打破傳統供需平衡，聯準會 (Fed)2026 年降息預期升溫進一步壓低實質利率，提升非生息資產吸引力。
中信建投在寫給客戶的研報中指出，美國 11 月 CPI 超預期降溫強化寬鬆預期，加上工業金屬供給限制，共同推動商品價格挑戰階段性高點。
蘇商銀行研究員張思遠認為，白銀暴漲源自三重共振：宏觀流動性寬鬆 (Fed 降息預期 + 美元指數跌破 100)、供需矛盾激化 (全球白銀連 5 年供不應求，2025 年缺口預計達 3660 噸)、投資需求激增。
工業需求成為白銀漲價的核心驅動力。光電裝置年增 17% 帶動銀漿需求激增，新能源車、AI 設備等新興領域對白銀的消費佔比超 50%，而礦產供應受限於銅鉛鋅伴生礦開採瓶頸（72% 白銀依賴此類礦源），全球顯性庫存僅夠 5 個月工業需求，倫敦白銀庫存降至 2.2 萬噸的歷史低點。
中信期貨表示，COMEX 期貨市場交割月逼倉行情蔓延，倫敦白銀租賃利率維持高位，進一步放大價格波動。
面對凌厲漲勢，多家機構提示短期回檔風險。廣發期貨指出，白銀 RSI 指標超 85 進入嚴重超買區間，交易擁擠可能引發監理風控措施，蘇商銀行研究員武澤偉則強調必須關注技術超買逆轉、下游需求萎縮及日本央行 (BOJ) 超預期升息等訊號。
凌厲漲勢之下，貴金屬市場正站在歷史高位的風險邊緣，市場必須警惕投機多頭逢高賣出引發的波動放大。
從央行購金到工業需求爆發，從地緣衝突到貨幣政策轉向，本輪貴金屬狂潮折射出全球經濟轉型期的複雜圖景，白銀的「工業 + 金融」雙重屬性使其成為本輪行情最大贏家，但其可持續性仍須觀察供需缺口緩和與宏觀政策變化的博弈結果。
