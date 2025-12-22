鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 13:31

受美國勞動力數據疲軟以及溫和的通膨讀數影響，市場對聯準會可能在明年 1 月降息的押注升溫，導致貴金屬價格周一 (22 日) 亞盤全面飆升，黃金和白銀均創下歷史新高。

周一亞洲午盤時段，現貨黃金價格上漲 1.5%，達到每盎司 4403 美元的歷史新高，首度升至 4400 美元，並超越先前 4381 美元的紀錄。

現貨白銀的漲幅更為強勁，上漲 3%，最高達到每盎司 69.4545 美元的歷史紀錄。白銀今年迄今已大幅上漲 125%，超越了黃金 67% 的年漲幅。黃金和白銀目前正邁向自 1979 年以來最強勁的年度漲幅。

推動貴金屬價格攀升的關鍵驅動因素之一，是對於寬鬆貨幣政策的預期。數據顯示，美國消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，低於經濟學家預期的 3.1%。此外，美國失業率升至 4.6%，創下自 2021 年 9 月以來的新高。這些疲軟的數據使得聯邦基金利率期貨顯示聯準會在明年 1 月降息的可能性略有增加。

由於黃金這類不生息資產，通常在低利率環境下表現出色，寬鬆的貨幣政策對其構成利多。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上周也表示，聯準會仍有降息空間。