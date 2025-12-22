鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受美國勞動力數據疲軟以及溫和的通膨讀數影響，市場對聯準會可能在明年 1 月降息的押注升溫，導致貴金屬價格周一 (22 日) 亞盤全面飆升，黃金和白銀均創下歷史新高。
周一亞洲午盤時段，現貨黃金價格上漲 1.5%，達到每盎司 4403 美元的歷史新高，首度升至 4400 美元，並超越先前 4381 美元的紀錄。
現貨白銀的漲幅更為強勁，上漲 3%，最高達到每盎司 69.4545 美元的歷史紀錄。白銀今年迄今已大幅上漲 125%，超越了黃金 67% 的年漲幅。黃金和白銀目前正邁向自 1979 年以來最強勁的年度漲幅。
推動貴金屬價格攀升的關鍵驅動因素之一，是對於寬鬆貨幣政策的預期。數據顯示，美國消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，低於經濟學家預期的 3.1%。此外，美國失業率升至 4.6%，創下自 2021 年 9 月以來的新高。這些疲軟的數據使得聯邦基金利率期貨顯示聯準會在明年 1 月降息的可能性略有增加。
由於黃金這類不生息資產，通常在低利率環境下表現出色，寬鬆的貨幣政策對其構成利多。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上周也表示，聯準會仍有降息空間。
在地緣政治和貿易緊張局勢的推動下，作為傳統避險資產的黃金吸引力持續增強。近期地緣政治緊張局勢的加劇，例如美國加劇對委內瑞拉的石油封鎖，以及烏克蘭首次攻擊俄羅斯影子艦隊油輪的事件，都強化了貴金屬的避險需求。
另外，穩健的中央銀行購買、資金流入黃金 ETF，以及來自穩定幣發行者和企業財政部門等新進入者的配置，都為黃金需求基礎增加了彈性。高盛集團預測，由於結構性的央行需求和聯準會降息的周期性支持，黃金價格到 2026 年 12 月在其基本情境下將攀升 14%，達到每盎司 4900 美元。
