search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

字節跳動2026年擬加碼AI投資至230億美元 輝達限制若鬆綁 支出或再加碼

鉅亨網編譯許家華

《金融時報》報導，短影音平台 TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）計畫在 2026 年進一步加大對人工智慧（AI）的投資力度，以在中國科技巨頭加速追趕美國同業的競爭中縮小差距。

cover image of news article
（圖：Shutterstock)

知情人士透露，這家總部位於北京的公司已擬定初步計畫，明年資本支出將約達 1,600 億元人民幣（約 230 億美元），高於今年約 1,500 億元人民幣的 AI 基礎設施投資規模。


報導指出，字節跳動預計約一半的支出將用於採購先進半導體，以支援 AI 模型與應用的研發。即使面臨美國出口管制、取得輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 晶片存在不確定性，字節跳動仍為 2026 年編列約 850 億元人民幣的 AI 處理器預算，顯示其對算力資源的高度重視。

字節跳動目前已是中國最大規模的 AI 基礎設施建設者之一，但其投資金額仍明顯落後於美國大型科技公司。《金融時報》指出，美國科技巨頭今年在 AI 相關領域的合計投資已超過 3,000 億美元，與中國企業之間仍存在顯著差距。

報導並提到，若美國對輝達 H200 處理器的出口限制有所放寬，字節跳動不排除進一步擴大支出規模。同時，該公司也持續透過租用海外資料中心的方式，取得先進硬體資源，以支援大型 AI 模型的訓練與部署。


文章標籤

字節跳動抖音TikTokAI支出基建

相關行情

台股首頁我要存股
輝達183.69+1.49%
人民幣/美元0.1423+0.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty