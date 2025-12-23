字節跳動2026年擬加碼AI投資至230億美元 輝達限制若鬆綁 支出或再加碼

鉅亨網編譯許家華 2025-12-23 11:12

《金融時報》報導，短影音平台 TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）計畫在 2026 年進一步加大對人工智慧（AI）的投資力度，以在中國科技巨頭加速追趕美國同業的競爭中縮小差距。

（圖：Shutterstock)

知情人士透露，這家總部位於北京的公司已擬定初步計畫，明年資本支出將約達 1,600 億元人民幣（約 230 億美元），高於今年約 1,500 億元人民幣的 AI 基礎設施投資規模。

報導指出，字節跳動預計約一半的支出將用於採購先進半導體，以支援 AI 模型與應用的研發。即使面臨美國出口管制、取得輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 晶片存在不確定性，字節跳動仍為 2026 年編列約 850 億元人民幣的 AI 處理器預算，顯示其對算力資源的高度重視。

字節跳動目前已是中國最大規模的 AI 基礎設施建設者之一，但其投資金額仍明顯落後於美國大型科技公司。《金融時報》指出，美國科技巨頭今年在 AI 相關領域的合計投資已超過 3,000 億美元，與中國企業之間仍存在顯著差距。