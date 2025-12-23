川普關稅又讓一家美國老牌家具零售商破產 還拖欠中國供應商近億美元
美國知名零售商 American Signature(ASI) 近期向德拉瓦州破產法院提交了《美國破產法》第 11 章的保護聲請，震撼美國家具零售行業。
ASI 曾在今日家居 2025 全美家具店 TOP100 排行榜中位列第 15 位，擁有「Value City Furniture」和「American Signature Furniture」 兩個連鎖品牌，業務遍及美國中西部和東海岸的數十個州。自 1917 年成立以來，ASI 曾經是零售界的「隱形冠軍」，在鼎盛時期擁有近 300 家門店，年營收超過十億美元。
然而，自 2024 年起，ASI 的經營狀況急轉直下。2024 至 2025 年間，該公司的淨銷售額減少了近 1.5 億美元，同期淨經營虧損增加 5200 萬美元，過去一年整體虧損達到 7000 萬美元。根據破產申請，ASI 的資產僅在 1 億至 5 億美元之間，負債卻高達 5 億至 10 億美元，現金僅剩 200 萬美元，面對 3.53 億美元的巨額債務，短期償債能力幾乎為零。
為了應對財務困境，ASI 計劃關閉四分之一的門店（約 33 家），裁減 25% 的員工（超過 1000 人）。ASI 表示，造成其財務困難的原因包括美國樓市降溫、成本上升、利率居高不下，以及美國總統川普政策帶來的關稅影響。
據悉，ASI 的債權人數量已超過 1000 名，其中前 30 名無擔保債權人涉及的債權金額就超過 8000 萬美元，許多中國知名家具企業在債權人名單中位列前列，敏華家具被拖欠金額最高，達到 1456.9 萬美元。
此外，ASI 的破產可能導致供應商面臨雙重損失，既無法收回貨款，還需承擔滯港費和堆存費等額外成本。這一事件對許多中國家具企業而言，無疑是一個警示，因為 ASI 曾是它們進軍美國市場的重要跳板。隨著美國消費信心持續低迷，出口市場的風險管理顯得尤為重要。
