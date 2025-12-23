鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 12:20

在 2025 深圳香蜜湖金融年會上，重慶市原市長黃奇帆深度剖析中國外貿格局變革，提出以人民幣國際化驅動貿易升級的戰略路徑。他強調，中國出口結構已完成從「代工貼牌」到「自主高端」的質變，未來需透過匯率調整與服務貿易突破，實現從貿易大國向貿易強國的躍遷。

黃奇帆指出，中國工業體系已形成「三個三分之一」的全球格局，即中國製造佔全球工業產出三分之一，與已開發國家、其他發展中國家各佔三分之一。這項結構性優勢支撐出口發生以下的根本轉變：

產品高端化方面，汽車、造船、高鐵、電力設備、新能源五大領域確立中國企業的全球競爭力，高階裝備與電子產品占出口總額 60%，工業品佔比達 90%。

在產業鏈自主上，中國加工貿易佔比從 50% 降至 20%，80% 出口產品國內附加價值超 80%，完整工業體系涵蓋聯合國全部 41 個大類、666 個小類。

外資提質增效，高技術外資計畫投資額十年翻倍，年均 1200 億美元，貢獻全國 30% 出口及 50% 高附加價值產品出口。

針對貿易平衡，黃奇帆提出關鍵措施，推動人民幣兌美元匯率從 7 緩步上升至 6。他認為，適度升值可增強人民幣購買力，刺激先進技術設備進口，協助人均 GDP 以美元計價翻倍。

同時，他還建議動態調整出口退稅政策，將財政資源轉向民生與創新領域，透過提升最低工資、落實帶薪休假縮小收入差距，釋放消費升級潛力。

當談到近日海南封關運作，黃奇帆則為其規劃出以下五大戰略方向：

內外貿一體化：2026 年前實現島內貿易與全球規則「同線同標」，消除內外貿制度隔閡，吸引貿易企業集聚

服務貿易超車：重點發展生產性服務業如物流、研發、金融、法律等，對標香港「服務中心」模式，扭轉服務貿易佔比僅 13% 的現況

RCEP 樞紐建設：依托零關稅與零壁壘政策，打造中國 - 東協貿易核心中繼站

「一帶一路」資金池：建構人民幣回流通道，解決沿線國家人民幣滯留難題，助推人民幣結算佔比從 5% 向 22% 看齊

人民幣國際化支點：借力 15% 企業所得稅、零關稅、離岸資金池等政策，興建離岸人民幣交易中心，提升人民幣全球清算份額至 20%(現約 7%)。