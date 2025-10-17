川普家具關稅重擊！IKEA急增美國產能

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-17 03:49

綜合外媒周四 (16 日) 報導，因應川普政府對家具課徵最高 50% 關稅，全球最大家居零售商 IKEA 正加大美國本土生產。

IKEA因應川普政府對家具課徵最高50%關稅，正加大美國本土生產。(圖:Reuters/TPG)

IKEA 去年在美國營收達 55 億美元，目前在美國銷售的產品僅約 15% 為本土製造。相較之下，遠低於歐洲的 75% 和亞洲的 80%。

IKEA 品牌所有者 Inter IKEA 執行長 Jon Abrahamsson Ring 向《金融時報》表示：「我們希望繼續在美國和加拿大擴張，如何優化供應體系，確保取得正確的材料、零件和生產管道，這是我們正在進行的長期工作。」

關稅衝擊達 50%

經營 IKEA 九成門市的 Ingka 集團執行長 Jesper Brodin 指出，該集團已承諾在 2023 年投資 22 億美元，用於在美國開設新店和建造生產設施。

他在另一次採訪中表示：「我們將繼續尋找方法，增加新客戶據點，並擴大北美包括美國在內的採購和物流能力。」

Abrahamsson Ring 表示，由於 IKEA 大部分美國產品從歐洲進口，他「謹慎樂觀」認為將適用美國對歐盟出口課徵的 15% 關稅，而非川普對木製品課徵的更高懲罰性關稅。IKEA 多數競爭對手從亞洲進口，通常面臨更高稅率。

營收下滑但客流成長

日前，IKEA 公布截至 8 月底的財年營收下滑 1% 至 446 億歐元。公司將下滑歸咎於 2024 年在高通膨後實施的降價措施，但表示去年銷量和客流均成長 3%。過去兩年，IKEA 投入 22 億歐元降價以吸引消費者。

IKEA 正在美洲擴張，在哥斯達黎加和巴拿馬等新國家開店，並在美國開設新店。這家瑞典零售商今年也在 10 家百思買 (BBY-US) 門市開設廚房規劃工作室，藉此打入美國較小城市。

此外，IKEA 正測試名為「Lada」的新型小店，目標鎖定 10 萬至 20 萬人口的小城鎮。目前在英國、波蘭和美國德州共開設 5 家試點門市。這些門市設於既有零售空間以降低成本，提供較傳統、簡約的購物體驗，並保證 24 至 48 小時內可取得店內沒有的商品。

Ingka 零售經理 Tolga Öncü 表示，集團將在年底決定是否擴大這種新型態。