鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 06:00

中國光電產業因白銀價格不斷創高而引發連鎖反應，隆基綠能 (601012-CN) 已在上周五 (19 日) 調高零組件價格，N 型組件每瓦上漲 0.04 元(人民幣，下同)，BC 組件漲 0.02 元，晶科能源、晶澳科技等主要廠商同步跟進，漲幅在 0.03-0.05 元 / 瓦。

130%！銀價暴漲觸發太陽能零組件漲價潮 隆基綠能等一線陸廠力拚「去銀化」突圍（圖：Shutterstock）

此次漲價直接導火線是銀漿成本激增，因銀漿是太陽能電池核心導電材料，銀漿佔組件成本比重已升至 15%，超越矽料成為最大成本項目。

倫敦現貨白銀價格周一 (22 日) 盤中突破每盎司 69.45 美元，年內漲幅超 130%，COMEX 白銀同步刷新歷史新高，全年累計上漲 120%。

銀價暴漲源自於多重因素：全球央行持續購金、聯準會 (Fed) 降息預期升溫推升貴金屬避險需求，加上光電產業用銀量激增形成供需錯配。

數據顯示，2024 年光電產業用銀需求佔全球白銀總消耗量近 20%，成為銀價上漲的核心推手。

光電模組廠商成本壓力陡增。隆基綠能相關負責人證實，銀漿漲價已顯著擠壓利潤空間，本次調價是「成本驅動下的被動應對」。

泓達光電創辦人劉繼茂指出，目前模組價格需維持在每瓦 0.75-0.8 元才能涵蓋成本，而銀價飆漲迫使企業不得不將壓力傳導到下游。

儘管電池片環節已率先提價，主要大廠將報價上揚至每瓦 0.3 元，並停止低價訂單出貨，但零組件端漲價能否被終端市場接受仍存疑。

根據 InfoLink 週報，本月中電池片廠家大規模停止交付，試圖透過鎖倉抬高逼零組件廠接受成本轉移，但終端電站投資商對高價組件接受度有限。

國金證券新能源首席分析師姚遙指出，銀漿成本佔過高已威脅產業獲利，若無法有效傳導，部分企業將面臨減產或虧損。目前，一線組件廠雖已更新報價，但實際成交仍以低價訂單為主，產業鏈價格博弈進入白熱化階段。

面對銀價居高不下，產業共識是「去銀化」勢成必然趨勢，主要大廠也已加速佈局「無銀」或「少銀」技術。愛旭股份早在多年前便研發銅互連技術，在珠海基地實現量產，當前銀價暴漲下其降本優勢凸顯；晶科能源計畫 2027 年將銀包銅技術規模化應用，目標降低金屬化成本超 80%；帝科股份已實現 TOPCon 電池高銅漿料量產出貨，預計 2025 年大規模替代傳統銀漿產量。