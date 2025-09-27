川普關稅大棒砸向建材家具 業界人士：美國消費者將為此買單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-27 04:00

‌



美國總統川普再次揮舞關稅大棒，周四（25 日）在社交媒體發文，稱 10 月 1 日起美國將對多類進口產品實施新一輪高額關稅，包括對廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材徵收 50% 關稅，對進口家具徵收 30% 關稅。

川普關稅大棒砸向建材家具。（圖：Shutterstock）

如果相關舉措落地，可能將對東南亞及中國衛生陶瓷、成品家具、廚房櫥櫃等家居建材產業產生一定影響。

‌



「按照以往的經驗，這一次加關稅後，可能還是兩邊都會分攤一些，但最終主要是美國的消費者分攤更多。」中國一名從事家居外貿的行業人士表示。

據《第一財經》周五報導，上述行業人士說，此次美國政府對家具、衛浴等產品增加關稅並不意外，此前川普就表達過類似想法。因此，公司也一直在著手準備。之前美中幾輪關稅戰並沒有顯著影響對美銷量，但受東南亞工廠崛起影響，價格一度承壓。

從出口數據來看，今年 4～5 月，受關稅因素影響，中國成品家具的出口額曾持續下降，分別下滑 7%、9%，但到了 6 月，隨著關稅摩擦緩和，出口增速又由負轉正，上升 1.25%。

「代工廠可能需要密切關注關稅政策的走向，而對於部分跨境電商來說，在關稅緩和期應該已經做了一些海外倉囤貨準備。還有一些企業早就把重心轉向歐洲、中東、東南亞市場了。」上述人士稱。