鉅亨網編譯莊閔棻
儘管輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 晶片被禁止直接出口到中國，但中國人工智慧（AI）巨頭騰訊 (00700-HK) 仍找到變通方式，間接獲取這些先進晶片技術。
據《金融時報》報導，騰訊目前已透過日本新創雲端公司 Datasection，合法取得輝達 B200 AI 晶片的使用權。
據稱，僅騰訊一家公司，與 Datasection 簽訂的租賃合約總額就超過 12 億美元。
中國 AI 公司對高效能運算資源的需求極為迫切。雖然中國正積極發展國產 AI 晶片供應鏈，但像騰訊這樣的科技公司仍在尋求替代方案來滿足需求。
而其中一個主要策略，就是使用租賃運算服務，因為美國出口管制對此類業務並未設定嚴格限制。
這筆交易讓騰訊能採用一種合法但具有地緣政治風險的策略，在美國限制輝達頂級硬體出口至中國之際，仍可獲取先進 AI 晶片。
Datasection 掌握輝達最新的 Blackwell AI 晶片，包括 B200 與 B300 晶片，並部署於日本及澳洲的多個設施。
儘管中國企業積極努力，但缺乏輝達晶片仍無法訓練出高階尖端 AI 模型。因此，騰訊、阿里巴巴 (09988-HK) 和百度集團 (09888-HK) 等公司被認為持續利用「租賃運算」漏洞，取得輝達最新硬體的使用權，繞過美國出口管制的限制。
值得注意的是，租賃運算資源在中國企業中已成為普遍做法。
根據《金融時報》，Bernstein 的一位分析師認為，企業可能覺得持續採用這種租賃安排比在中國直接購買輝達 AI 晶片更具吸引力，因為透過租賃獲得的運算能力遠高於國內市場可用資源。
即便 H200 晶片未來可在中國使用，B200 與 B300 晶片的效能仍大幅超越 Hopper 方案，顯示中國企業仍能間接接觸到美國尖端 AI 技術。
