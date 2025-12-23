鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-23 11:03

儘管輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 晶片被禁止直接出口到中國，但中國人工智慧（AI）巨頭騰訊 (00700-HK) 仍找到變通方式，間接獲取這些先進晶片技術。

中國AI巨頭騰訊透過租賃獲取輝達B200晶片。(圖：Shutterstock)

據《金融時報》報導，騰訊目前已透過日本新創雲端公司 Datasection，合法取得輝達 B200 AI 晶片的使用權。

據稱，僅騰訊一家公司，與 Datasection 簽訂的租賃合約總額就超過 12 億美元。

中國 AI 公司對高效能運算資源的需求極為迫切。雖然中國正積極發展國產 AI 晶片供應鏈，但像騰訊這樣的科技公司仍在尋求替代方案來滿足需求。

而其中一個主要策略，就是使用租賃運算服務，因為美國出口管制對此類業務並未設定嚴格限制。

這筆交易讓騰訊能採用一種合法但具有地緣政治風險的策略，在美國限制輝達頂級硬體出口至中國之際，仍可獲取先進 AI 晶片。

Datasection 掌握輝達最新的 Blackwell AI 晶片，包括 B200 與 B300 晶片，並部署於日本及澳洲的多個設施。

值得注意的是，租賃運算資源在中國企業中已成為普遍做法。

根據《金融時報》，Bernstein 的一位分析師認為，企業可能覺得持續採用這種租賃安排比在中國直接購買輝達 AI 晶片更具吸引力，因為透過租賃獲得的運算能力遠高於國內市場可用資源。