在美國和委內瑞拉緊張局勢加劇的激勵下，黃金周一 (22 日) 跳漲超過 2%，攻上歷史新高，白銀也觸及歷史高峰。

黃金現貨價上漲 2.2%，報每盎司 4434.026 元，盤中稍早觸及歷史高點 4441.92 美元。

2 月交割黃金期貨上漲 1.9%，報每盎司 4469.40 美元。

Nemo.Money 的一位分析師說：「短期支撐來自美委之間不斷升溫的地緣政治緊張局勢…… 近期金價一直徘徊在歷史高位下方，因此在節假日成交量偏低的市場中，這看起來像是一次典型的動能突破，此前也經歷了看漲整理。」

他說：「對黃金多頭而言，明年的明顯目標是 5000 美元。」

美國總統川普上周宣布「封鎖」所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

另據 CNBC 報導，還有一個被視為利多的消息是，川普可能會在明年 1 月初前提名新的聯準會 (Fed) 主席，以接替預定在 2026 年年中任期屆滿的現任主席鮑爾。市場密切關注此事，預期新任主席可能會與川普推動進一步降息的立場一致。

在強勁的央行購金需求、避險資金流入以及較低利率帶動之下，黃金今年共上漲超過 69%，創下自 1979 年以來的最大年度漲幅。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 1.9%，報每盎司 68.40 美元，盤中稍早觸及 69.44 美元的歷史高點。

現貨白金跳漲 5.4%，觸及每盎司 2079 美元，創下逾 17 年高點。

現貨鈀金上揚 2.1%，報每盎司 1784.84 美元，創下近三年高點。