鉅亨網編譯余曉惠
Nemo.Money 的一位分析師說：「短期支撐來自美委之間不斷升溫的地緣政治緊張局勢…… 近期金價一直徘徊在歷史高位下方，因此在節假日成交量偏低的市場中，這看起來像是一次典型的動能突破，此前也經歷了看漲整理。」
他說：「對黃金多頭而言，明年的明顯目標是 5000 美元。」
美元兌一籃子其他主要貨幣走低，使海外買家更能買得起以美元計價的黃金。
美國總統川普上周宣布「封鎖」所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。
另據 CNBC 報導，還有一個被視為利多的消息是，川普可能會在明年 1 月初前提名新的聯準會 (Fed) 主席，以接替預定在 2026 年年中任期屆滿的現任主席鮑爾。市場密切關注此事，預期新任主席可能會與川普推動進一步降息的立場一致。
黃金被視為避險資產，通常在地緣政治和經濟不確定性加劇時期表現強勁。
在強勁的央行購金需求、避險資金流入以及較低利率帶動之下，黃金今年共上漲超過 69%，創下自 1979 年以來的最大年度漲幅。
麥格理策略師表示，白銀近期走高的動力，主要是持續的供需短缺和印度節日期間的進口需求成長。該團隊預估，2026 年白銀的平均價格將落在每盎司 57 美元。
