鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-22 14:39

受美國通膨數據疑慮與全球避險情緒持續升溫影響，國際金價於今 (22) 日再度刷新歷史紀錄。根據最新市場數據，國際現貨金價每盎司正式突破 10 月 20 日的高點，衝上 4381.50 美元。回顧今年年初，國際金價約落在每盎司 2600 美元附近，自 1 月 1 日至今漲幅已接近 68%，漲勢極為驚人。

國內黃金價格同步受到強勁帶動，台灣銀行黃金存摺今 (22) 日第一盤牌價賣出價即報每公克 4445 元，較上週五最後牌價 4412 元大幅攀升，續創歷史新高。觀察今日台灣銀行新台幣計價黃金存摺的具體牌價表現，買入價為每公克 4393 元，賣出價則來到 4445 元，且截至今日第一盤為止，盤中最高價已觸及 4445 元，展現出強悍的上攻動能。

此外，國內銀樓金價的漲勢更為猛烈，今日每錢賣出價格首度衝破「萬七」大關，來到 17320 元的天價，創下台灣史上最高紀錄。若以實際持有價值來看，民眾若在 2 年前購入金飾作嫁妝，目前帳面價值已增值一倍多。

針對金市後續走勢，臺灣銀行金市分析指出，儘管日本央行如預期上調基準利率至 0.75%，但因市場預計實質利率仍維持在低位，且美元指數反彈至 98.5 之上，一度壓抑金價，隨後卻有強勁買盤逢低承接。雖然美國 11 月 CPI 數據顯示降溫，但因政府停擺導致數據準確度受質疑，市場對降息路徑仍持謹慎態度。

紐約聯準銀行總裁 John Williams 則表示，對於改變利率政策並無急迫性，但隨著通膨降溫，利率最終仍會降低，加上美國密西根大學市場氣氛不如預期，多重因素共同支撐金價上揚。