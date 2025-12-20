鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 06:35

包括黃金在內，貴金屬本周周線全面收高，白銀周漲幅更超過 8%，並在周五 (19 日) 刷新歷史新高。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 4347.07 美元。

2 月交割黃金期貨上漲 0.5%，報每盎司 4387.3 美元。

黃金本周累計上漲 1.1%。

總經數據正在助長對降息的樂觀情緒，美國周四公布，11 月美國消費者物價指數 (CPI) 年比上漲 2.7%，低於經濟學家預測的 3.1%。

另外，美國勞工部本周稍早的報告顯示，11 月失業率攀升至 4.6%，為 2021 年 9 月以來最高。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「我們看到通膨較低的數據、就業疲軟的報告。這些都鞏固了聯準會 (Fed) 繼續走在寬鬆道路上的前景，也是主要驅動力之一。其次是，央行政策的具體內容存在許多不確定性。」

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的數據，交易商繼續押注聯準會 (Fed) 明年至少會降息兩次，每次 1 碼(25 個基點) 。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.6%，報每盎司 67.14 美元，盤中觸及 67.45 美元的歷史高點，本周上漲 8.4%。

現貨白金上漲 3.1%，觸及每盎司 1975.51 美元，周四曾觸及逾 17 年高點，周線收紅。

現貨鈀金上漲 0.8%，報每盎司 1709.75 美元，盤中稍早觸及近三年高點，周線收高。

U.S. Global Investors 的首席交易員 Michael Matousek 說，黃金和白銀的走勢高度相關，通常由黃金領漲，「但過去兩個月，我們看到白銀領先。因此，每當你看到價差如此之大時，人們就會開始選擇黃金，並在短期內收緊價差。」

在強勁的投資需求和供應限制的帶動下，白銀今年飆升 132%，遠遠超過黃金 65% 的漲幅。