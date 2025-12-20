鉅亨網編譯余曉惠
總經數據正在助長對降息的樂觀情緒，美國周四公布，11 月美國消費者物價指數 (CPI) 年比上漲 2.7%，低於經濟學家預測的 3.1%。
另外，美國勞工部本周稍早的報告顯示，11 月失業率攀升至 4.6%，為 2021 年 9 月以來最高。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「我們看到通膨較低的數據、就業疲軟的報告。這些都鞏固了聯準會 (Fed) 繼續走在寬鬆道路上的前景，也是主要驅動力之一。其次是，央行政策的具體內容存在許多不確定性。」
根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的數據，交易商繼續押注聯準會 (Fed) 明年至少會降息兩次，每次 1 碼(25 個基點) 。
U.S. Global Investors 的首席交易員 Michael Matousek 說，黃金和白銀的走勢高度相關，通常由黃金領漲，「但過去兩個月，我們看到白銀領先。因此，每當你看到價差如此之大時，人們就會開始選擇黃金，並在短期內收緊價差。」
Blue Line Futures 的 Streible 說：「白銀 ETF 的資金流動持續扮演主導角色，另外還有一些散戶投資人的行為。」
