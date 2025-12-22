鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (22) 日大漲 453 點，一舉重返十日線與 2 萬 8 大關，收在 28149 點，隨著美光日前釋出樂觀展望，外資資金積極轉進記憶體族群，狂敲力積電、旺宏與華邦電，三檔合計共 14.9 萬張。
三大法人今日合計買超 395.73 億元，外資轉買 226.22 億元，終結連 5 賣，投信加碼 11.21 億元，呈現連 5 買，自營商也追加 158.31 億元，呈現連 4 買；台指期方面，外資加碼空單 1424 口，未平倉空單口數提升至 25852 口。
觀察外資買超對象，外資掃貨記憶體族群，狂敲力積電 (6770-TW) 約 8.4 萬張，也加碼旺宏 (2337-TW)3.5 萬張、華邦電 (2344-TW)3 萬張，也青睞高股息 ETF，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)，合計破 5 萬張，其他如聯電 (2303-TW)、東元 (1504-TW) 也獲青睞。
外資賣超則瞄準金控股與傳產股，大賣台新新光金 (2887-TW) 約 10 萬張，玉山金 (2884-TW) 也有 9 萬張，統一 (1216-TW)、大成鋼 (2027-TW)、南亞 (1303-TW) 也都成為調節對象，三檔合計也有 5 萬張。
投信與外資對作，反手加碼台新新光金 12.7 萬張、玉山金 8.4 萬張，並減碼東元與聯電共 2.8 萬張；自營商則與外資同步看好記憶體股，包括力積電、華邦電與旺宏全站買方，合計加碼共 2.4 萬張。
