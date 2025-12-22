鉅亨網新聞中心 2025-12-22 19:00

《第一財經》引述消息人士報導，為應對全球記憶體晶片市場近 5 年來最為劇烈的價格上漲週期，一家全球頂尖 PC 製造商近期密集拜訪了三星電子、SK 海力士以及美光科技 (MU-US) 等主要記憶體晶片供應商，並已初步達成供貨保障協議，意味著 PC 產業為穩定關鍵元件供應所採取的緊急行動。

儘管該 PC 廠商的具體身份尚未公開，但鑑於其強大的議價能力，市場分析師普遍認為最有可能為全球市佔率名列前茅的聯想集團 (00992-HK) 或惠普 (HPQ-US) 。

這波由 AI 資料中心和雲端硬體需求激增所引發的「超級週期」，已導致記憶體晶片價格急遽攀升。摩根士丹利的報告指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）的現貨價格在短短兩個月內飆升超過 260%，而固態硬碟（SSD）核心的 NAND 快閃現貨價格自今年初以來也已上漲超過 50%。

隨著儲存元件在筆記型電腦物料清單（BOM）中的成本顯著增加，PC 下游的成本壓力預計將在 2026 年顯著體現。包括戴爾科技 (DELL-US) 、惠普、聯想、﻿宏碁 (2353-TW) 和華碩 (2357-TW) 在內的 PC 大廠已紛紛發出預警，預計終端零售價格將普遍上調 15% 至 20%，並將重啟合約價格談判。

聯想集團 CFO 鄭孝明此前受訪時便透露，因應記憶體供應緊張，公司已將零件庫存量提高約 50%。

供應鏈核心人士指出，能否穩定取得記憶體晶片，已成為決定 PC 廠商能否維持市場競爭力的關鍵變數。

具備規模優勢和長期採購協議的頭部廠商，如簽訂保障協議的這家巨擘，仍能維持相對穩定的供貨；然而，對於資金實力有限、採購規模較小的中小型 PC 廠商而言，形勢則嚴峻得多，正面臨有錢也拿不到貨的窘境，主流存儲廠商正優先保障長期大客戶的訂單。