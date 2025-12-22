search icon



朝四連漲邁進！美元指數今平盤震盪 等待美GDP等經濟數據給指引

鉅亨網編譯陳韋廷

美元指數 (DXY)在今 (22) 日亞洲午盤微漲至 98.6 附近，市場觀望情緒濃厚，投資人在美國最新一季經濟成長數據公佈前降低押注。美國第三季 GDP 年化數據將在明日出爐，市場將其視為評估美國經濟韌性與聯準會 (Fed) 政策節奏的重要參考，成為當前市場焦點。

cover image of news article
朝四連漲邁進！美元指數今平盤震盪 等待美GDP等經濟數據給指引（圖：Shutterstock）

政策面上，Fed 官員表態強化「暫緩行動」基調。克里夫蘭聯準銀行主席哈馬克周日 (21 日) 表示，美國貨幣政策處於適當位置，必須評估先前累積 75 個基點降息的影響，並暗示短期調整空間有限。


根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，Fed 下月按兵不動機率升至 79%，降息 1 碼機率降至 21%，緩和美元下行壓力。

數據層面，密西根大學 12 月消費者信心指數終值下修至 52.9，家庭對經濟前景仍謹慎，但一年期通膨預期上修至 4.2%，反映通膨黏性，為 Fed 放慢降息提供依據。

此外，政治因素亦增添變數。美國總統川普稱下任 Fed 主席傾向低利率，潛在候選人沃勒則強調通膨高於目標時需漸進調整，政策路徑不確定性升溫。

技術面來看，美元指數日線呈震盪整理，先前反彈受阻於 99 壓力位，現回落至 98.60 區間，接近短期均線構成初步支撐。若跌破 98.30 恐引發更深調整，站穩 99 則可望測試 99.5。動能指標也顯示上行動能放緩，但未轉弱。

專家指出，Fed 觀望、降息預期降溫及通膨黏性為美元提供底部支撐，美元主數短期內恐在 98.3-99 區間震盪，等待 GDP 等數據指引方向。


美元指數美國經濟GDP聯準會降息Fed

