2025-12-22

美元指數 (DXY)在今 (22) 日亞洲午盤微漲至 98.6 附近，市場觀望情緒濃厚，投資人在美國最新一季經濟成長數據公佈前降低押注。美國第三季 GDP 年化數據將在明日出爐，市場將其視為評估美國經濟韌性與聯準會 (Fed) 政策節奏的重要參考，成為當前市場焦點。

朝四連漲邁進！美元指數今平盤震盪 等待美GDP等經濟數據給指引（圖：Shutterstock）

政策面上，Fed 官員表態強化「暫緩行動」基調。克里夫蘭聯準銀行主席哈馬克周日 (21 日) 表示，美國貨幣政策處於適當位置，必須評估先前累積 75 個基點降息的影響，並暗示短期調整空間有限。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，Fed 下月按兵不動機率升至 79%，降息 1 碼機率降至 21%，緩和美元下行壓力。

數據層面，密西根大學 12 月消費者信心指數終值下修至 52.9，家庭對經濟前景仍謹慎，但一年期通膨預期上修至 4.2%，反映通膨黏性，為 Fed 放慢降息提供依據。

此外，政治因素亦增添變數。美國總統川普稱下任 Fed 主席傾向低利率，潛在候選人沃勒則強調通膨高於目標時需漸進調整，政策路徑不確定性升溫。

技術面來看，美元指數日線呈震盪整理，先前反彈受阻於 99 壓力位，現回落至 98.60 區間，接近短期均線構成初步支撐。若跌破 98.30 恐引發更深調整，站穩 99 則可望測試 99.5。動能指標也顯示上行動能放緩，但未轉弱。