鉅亨網新聞中心 2025-12-22 17:10

隨著美國總統川普簽署 2026 財年《國防授權法案》（NDAA），美國國際開發金融公司（DFC）獲得史上最大規模擴權，發展金融正式成為美國因應戰略競爭、強化供應鏈與產業安全的「國家利器」，但其角色也引發政策爭議。

NDAA 簽署後，DFC 不僅獲得為期六年的重新授權，更透過《2025 年 DFC 現代化和重新授權法案》實現了前所未有的戰略擴權。

此次立法最受矚目的變動，是將 DFC 的投資上限從原本的 600 億美元大幅提升至 2,050 億美元，並設立了 50 億美元的股權循環基金。這筆龐大的資金將優先投入能源、關鍵礦產、資訊通訊等戰略領域。

對此，美國昆西外交政策研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）進行研究並指出，DFC 應被視為服務國家利益的重要政策工具，而非重回冷戰思維、以對抗中國為核心的地緣政治手段。

文章透過多項實際案例進行說明，其中包括厄瓜多的港口建設計畫，指出 DFC 可藉由投入基礎建設、能源體系與供應鏈相關專案，在避免軍事化與意識形態對立的情況下，同步強化美國的經濟韌性、供應鏈安全與區域穩定。

發展金融走向安全化：DFC 角色轉變引發辯論

DFC 成立於 2018 年，源於《促進投資發展法案》的通過，定位為政府持有的開發性金融機構，主要任務是協助全球南方、特別是低度與中度收入國家的私營部門投資。

儘管中美對抗是國際體系難以避免的結構性問題，但在部分與美國利益緊密相關的國家內，美國與中國等競爭對手的投資領域可能產生重疊。

在這種情況下，禁止 DFC 對當地的投資反而可能將地區影響力拱手讓人，進而損害美國的利益，並可能與中國等國家形成以競爭為主導的動態關係。

而美國的挑戰，在於如何將這種競爭引向非軍事領域，同時在亞太地區擴大製衡效果。

昆西外交政策研究所指出，DFC 近年的再授權顯示兩黨高度共識，並反映美國對「國家利益」的界定日益安全化。

相關立法明確將重點放在關鍵礦產、基礎建設與供應鏈，以防止戰略對手取得主導地位。

然而，該研究所批評，這種零和思維可能迫使各國在經貿合作中選邊站隊，加劇全球緊張，若 DFC 的角色被過度侷限於國安目標，反而可能背離其促進發展的初衷。

報告認為，若跳脫安全思維，DFC 可透過市場競爭深化美國與合作國的經濟連結，協助發展中國家融入全球市場。多數全球南方國家重視經濟成長，對意識形態對立興趣有限。

眾議院《馬斯特法案》亦強調，促進私營部門發展有助於提升美國安全與繁榮，但如今華府卻愈發將全球南方視為戰略競逐場域，恐損及美國形象。

文章警告，擴大的 DFC 可能帶來反噬：

資金運用透明度不足，易被質疑助長腐敗，若項目明顯偏袒美國，也將傷害國際聲譽，烏克蘭關鍵礦產協議遭拒即為例證。

過度重視大型基建，恐忽略中小企業融資與小額信貸等同樣重要的發展項目。

報告指出，DFC 若與中等收入的全球南方國家合作，外交效益最為明顯。厄瓜多爾波利瓦爾港案例顯示，多邊合作有助分散供應鏈風險，也能降低「剝削性投資」的質疑。

整體而言，DFC 可成為美國經濟外交的重要誘因，但若強行要求排除競爭對手，反而可能適得其反，除非美國在該國同時具備壓倒性的經貿影響力。

核心領域攻防戰：礦產、能源與 AI 革命

根據該研究所，在未來兩年內，DFC 的工作重心將集中在以下關鍵領域：

關鍵礦產的零和博弈

關鍵礦產成為 DFC 調整重心的重要原因。美國戰略與國際議題研究中心（CSIS）指出，中國掌握全球約六成關鍵礦產供應與九成加工能力，使相關議題高度敏感。

報告警告，若過度以國安視角解讀，恐加劇緊張局勢，甚至引發干涉他國內政的疑慮。

不過，報告也認為，只要美國避免全面切割全球供應體系並尊重他國主權，擴大關鍵礦產供應反而能提升全球經濟韌性。

雖然採礦常因環境與就業效益有限而受批評，但其衍生的運輸、加工與基礎建設，仍具帶動地方發展的潛力。

以洛比托走廊為例，DFC 提供逾 5 億美元融資，不僅支撐礦產運輸，也同步投資能源與電信設施，改善民生並促進區域連結。

能源供應的基石作用

報告指出，無論是關鍵礦產或製造業，供應鏈韌性都建立在穩定且可規模化的能源供給之上，DFC 的能源投資有助於鞏固美國的技術與產業優勢。

短期內，DFC 可能更偏重化石燃料項目，在低排放的發展中國家可帶動工業活動並產生正向外溢效果。

同時，相關技術也能延伸至再生能源，包括持續支持地熱發電，以及擴大核能、特別是小型模組化反應爐的融資布局，但這也意味著 DFC 需要更強健的資產負債表作為後盾。

電信安全：基礎建設的博弈

除關鍵礦產與能源外，《里施法案》也將電信安全列為 DFC 未來兩年的重點方向，凸顯相關議題正被納入大國競爭框架。

人工智慧：科技交鋒的尖端

報告指出，憑藉美國在 AI 領域的領先優勢，人工智慧成為 DFC 的天然重點。

相較資金充裕的海灣國家，印度與東南亞雖具備人才與產業基礎，卻缺乏資金支持，DFC 可在引導私人資本、建設關鍵數據基礎設施上發揮關鍵角色。

AI 對服務業與製造業至關重要，全球南方同樣渴望參與其中。DFC 可提供更具針對性的支援，並在高耗能的 AI 發展需求下，協助結合核能或地熱等能源方案，推動美企在當地布局。

拉美防線：移民與犯罪問題的經濟解方

由於拉美與加勒比海地區緊鄰美國，華府長期視其為傳統影響範圍，DFC 的戰略調整在該區可能更為明顯，也存在被過度「安全化」、偏離發展使命的風險。

報告指出，DFC 在 拉丁美洲地區應維持更寬廣的發展角色，支持多元且包含小型在內的投資項目。

不同於其他地區著重與中國競爭，拉丁美洲更需應對犯罪、移民與社會穩定等問題。DFC 向國會說明，其投資旨在促進社區穩定、降低移民誘因，透過擴大經濟計畫發揮關鍵作用。

此外，小規模投資有助於扶植中小企業，也符合政治與經濟利益。即將上任的執行長 Benjamin Black 支持此方向，主張深化與當地金融機構合作，提供類似美國小企業管理局的貸款與股權支持。

報告最後指出，結合多層次政府合作與私部門參與，一個更有活力的 DFC 可進一步強化美國在拉丁美洲地區的影響力。

擁抱市場：放棄零和博弈

關於 DFC 未來發展方向，該報告提出五項期待與建議：

一、避免將國家利益過度安全化

跨黨派支持擴大 DFC 職能，顯示美國對其戰略角色的高度重視，然而此舉也潛藏風險。

若 DFC 在投資決策上過度以「國家安全」作為唯一或主要標準，無論是產業選擇、投資地點、合作對象或專案內容，都可能被侷限在對抗性的戰略思維中。

這不僅容易引發他國疑慮與反彈，甚至可能推升國際緊張局勢。

報告指出，DFC 應回歸以市場競爭為核心的發展邏輯，透過商業化運作推動經濟成長，從而自然擴大美國在全球的影響力，而非將自身定位為地緣政治工具。

二、打造更具規模與彈性的投融資平台

報告認為，近期提出的多項制度調整方向，包括提高或有負債上限、優化股權投資與政治風險保險的預算處理方式，以及開放次級貸款機制，皆有助於提升 DFC 的風險承擔能力，並吸引更多民間資本參與。

此外，在關鍵市場配置具專業能力的人才、設立合適的海外據點，將使 DFC 能更主動地發掘投資機會、設計交易架構並建立長期夥伴關係。

從中長期來看，報告也建議 DFC 擴充金融工具選項，以協助投資人因應匯率波動、原物料價格變化及大宗商品市場不穩定等風險。

三、兼顧規模與多元性，維持健康的專案結構

美國國會目前將焦點放在大型、具「硬體性質」的基礎建設計畫，主要是出於供應鏈安全與韌性考量，但這並不代表發展策略必須高度單一。

事實上，能源、運輸與電信等領域的關鍵投資，往往能帶動更廣泛的社會與經濟效益。

除此之外，報告建議 DFC 與其他開發性金融機構協調合作，為中小型機構與專案提供較小規模的融資支持，避免在「大型專案優先」的政策取向下，使這些參與者被邊緣化。

透過將短期見效、資金回收快的項目，與長期且資本密集的大型投資並行推動，也有助於改善 DFC 整體的資金周轉與財務穩定性。

四、由近而遠，強化區域發展布局

兩黨支持擴大 DFC 規模與功能，背後反映的是美國對自身在「大國基礎建設競逐」中相對落後的焦慮。

然而，在拉丁美洲與加勒比海地區（LAC），美國的安全考量並不僅止於地緣政治競爭，還涵蓋移民問題與毒品走私等跨境挑戰。

報告指出，在該地區，除了針對潛在對手所設計的戰略型基礎建設外，DFC 仍應從社會與經濟發展角度出發，維持多元且具包容性的投資組合。

隨著這一模式逐步成熟，DFC 也可在其他地區重新強化其原本的發展金融使命。

五、避免封閉式對抗，回歸理性競爭

報告分析，美國內部支持擴權 DFC 的重要論述之一，是希望在國際舞台上與中國的「一帶一路」倡議形成制衡。

然而，這種競爭敘事在美國以外未必容易獲得共鳴。儘管「一帶一路」確實存在執行不善的案例，但其在多個國家所帶來的實際成果同樣不容忽視；同時，全球南方國家與西方債權體系之間的矛盾也早已存在多年。

加上中國龐大的經濟體量與關鍵的貿易、投資角色，使其成為許多國家難以迴避的夥伴。在當前融資來源多元的環境下，許多國家更傾向維持地緣經濟的開放性。