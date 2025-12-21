鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-21 18:30

俄羅斯總統普丁的首席外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，歐洲國家與烏克蘭對美國提出的停戰方案所做出的修正，並未提升烏克蘭實現長期和平的可能性。

俄羅斯潑冷水：歐洲、烏克蘭調整美國停戰方案「未改善和平前景」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，烏沙科夫向媒體直言：「這不是預測，我確信，歐洲和烏克蘭已經提出或正在試圖提出的方案，絕對不會改善現有文件，也不會提高實現長期和平的可能性。」

目前，歐洲與烏克蘭談判代表正持續就美國提出的一套停戰方案進行磋商，該方案旨在結束這場已持續近四年的烏克蘭戰爭。

相關各方正討論是否調整部分條文，但外界仍不清楚這些修正內容與原始美國方案之間的具體差異。

另一方面，美國與俄羅斯之間的外交接觸仍在進行。美俄官員已於週六（20 日）在美國佛羅里達州舉行會談。