鉅亨網編譯陳韋廷
今年人民幣匯率走出獨立行情，從年初貿易摩擦時的 7.4 低點一路攀升，全年升值約 4%，逼近 7.0 關口，徹底顛覆市場傳統認知。在外部環境複雜、國內經濟承壓的背景下，人民幣的逆勢走強引發廣泛關注。
市場普遍預期，人民幣將複製 2018 年貿易戰時期的貶值路徑，但實際走勢截然不同。數據顯示，當美元指數上半年下跌 10% 時，日元、韓元分別升值 9% 和 8%，人民幣僅微升 2%，但在下半年美元穩定後，日元、韓元轉為貶值，人民幣卻繼續走強，凸顯其內在支撐力。
專家指出，人民幣升值的核心動力源自於政策組合拳。一方面，財政部加大出口退稅力度，上半年退稅額年增 11.6%，顯著改善外貿企業結匯能力；另一方面，央行透過中間價引導釋放升值壓力，在美元走弱時主動調控匯率波動區間。雙重作用下，跨境資本由流出轉為淨流入，貿易順差持續累積形成強大買盤支撐。
展望後市，機構預測人民幣預計在 2026 年突破 7.0 關口，短期催化劑來自聯準會降息預期，中美利差收窄將推動匯率上行，中期則必須關注美國期中大選年的財政政策變化。樂觀情境下，人民幣有望觸及 6.8，但若中國內需復甦乏力疊加貿易摩擦升級，則可能回探 7.15。
更深遠的影響在於中長期升值週期的開啟。當前中國貿易順差突破 1 兆美元，中高階製造業出口佔比提升降低匯率敏感度，而金融開放吸引外資增持人民幣資產。
參考日德經驗，龐大的海外淨資產與穩定的金融體系將持續吸引資本流入。儘管中國維持低利率環境，但實體競爭力與金融吸引力正重塑匯率邏輯，一個「低利率、強匯率」的新階段或許將悄悄來臨。
