今年人民幣匯率走出獨立行情，從年初貿易摩擦時的 7.4 低點一路攀升，全年升值約 4%，逼近 7.0 關口，徹底顛覆市場傳統認知。在外部環境複雜、國內經濟承壓的背景下，人民幣的逆勢走強引發廣泛關注。

市場普遍預期，人民幣將複製 2018 年貿易戰時期的貶值路徑，但實際走勢截然不同。數據顯示，當美元指數上半年下跌 10% 時，日元、韓元分別升值 9% 和 8%，人民幣僅微升 2%，但在下半年美元穩定後，日元、韓元轉為貶值，人民幣卻繼續走強，凸顯其內在支撐力。

展望後市，機構預測人民幣預計在 2026 年突破 7.0 關口，短期催化劑來自聯準會降息預期，中美利差收窄將推動匯率上行，中期則必須關注美國期中大選年的財政政策變化。樂觀情境下，人民幣有望觸及 6.8，但若中國內需復甦乏力疊加貿易摩擦升級，則可能回探 7.15。

更深遠的影響在於中長期升值週期的開啟。當前中國貿易順差突破 1 兆美元，中高階製造業出口佔比提升降低匯率敏感度，而金融開放吸引外資增持人民幣資產。