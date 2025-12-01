鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 04:00

根據中國國家金融監理總局最新數據，截至 11 月底，今年以來已有超過 300 家銀行退出市場，創下歷史新高。這場席捲銀行業的「出清風暴」中，近九成註銷主體為中小村鎮銀行，曾經遍布縣城的金融機構正以肉眼可見的速度消失。

財務數據揭示殘酷現實。在已揭露年報的 341 家村鎮銀行中，68% 機構淨利不足人民幣 1 千萬元，21% 深陷虧損泥淖。

‌



更觸目驚心的是，中小銀行的資產品質惡化，山西榆次農商行不良率飆升至 34.43%，資本適足率跌破紅線至 - 21.26%，成為首家技術性破產的農商行。

昔日獲利支柱已然崩塌。十年前，中小銀行憑藉著高於大行的淨利差優勢，在房地產與基建熱潮中賺得盆滿缽滿。現今，房市下行疊加縣域經濟疲軟，傳統商業模式全面失效。

雪上加霜的是，國有大行攜低成本資金殺入普惠金融領域，光是今年上半年就吞下全行業 52% 的個人存款增量，掐斷中小銀行的資金來源。

此外，實體分行的消亡同樣致命。中國銀行業協會報告顯示，電子通路分流率已突破 90%，六大國行近六年累計裁撤據點超 8000 家，無力承擔系統改造的中小銀行徹底失去線下優勢。

這場註銷潮本質是金融供給面改革的主動出清。被註銷銀行多數透過併購重組融入大行體系，如重慶梁平澳新村鎮銀行被富滇銀行吸收合併，中國監管機構藉此推動形成「大行穩大盤、中小行補縫隙」的新格局。

倖存者正在探索新生存法則，浙江某農商行長坦言說：「現在得彎腰撿鋼鏵。」

隨著中國監管單位對村鎮銀行「一行一策」改革的深化，那些能紮根縣域經濟毛細血管的機構，有望在行業洗牌後迎來新生機。