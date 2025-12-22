鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 06:00

克里夫蘭聯邦準備銀行行長 Beth Hammack 表示，在聯準會過去三次會議降息後，她認為在未來幾個月內不需要再調整利率。

克里夫蘭聯準會行長建議春季前維持利率不變！強調觀察通膨與就業。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，Hammack 對近期的降息持反對態度，因她對通膨高企的擔憂，超過了促使官員在過去幾個月累計降息 0.75 個百分點的潛在勞動力市場脆弱性。

Hammack 今年尚非利率決策委員會的投票成員，但明年將成為投票成員。

她表示：「我的基本判斷是，我們可以在現行利率水準維持一段時間，直到看到更明確的證據，顯示通膨回落至目標或就業出現更明顯的疲軟。」

Hammack 指出，儘管美國勞工統計局報告指出，11 月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲 2.7%，但考慮到政府關門等因素造成的數據收集偏差後，實際數字可能接近市場預期的 2.9% 至 3.0%。

她表示：「雖然很高興看到勞工統計局的官方數據，但我仍持保留態度。」

Hammack 對降息的擔憂主要在於，她認為所謂的「中性利率」，即既不刺激也不抑制經濟的水準，比普遍預期高，而明年的經濟仍有穩健成長潛力。中性利率無法直接觀察，但可從經濟表現中推斷。

她認為，目前利率略低於中性水準，因此聯準會的政策在現階段仍對經濟提供一定刺激。

Hammack 建議，聯準會至少在春季之前無需調整目前介於 3.5% 至 3.75% 的基準利率，屆時聯準會將能更好地評估近期商品價格的通膨是否隨關稅在供應鏈中逐步消化而回落。

她還補充，企業領導者反映，由於關稅等因素導致投入成本上升，企業可能在第一季度調升產品價格。