巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-11 16:10

巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。

巴菲特最後告白藏嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球。(圖:shutterstock)

他說：「讓那些身價極高的執行長感到不滿的，往往是別的執行長變得更有錢，——畢竟他們也是人。嫉妒與貪婪總是形影不離。而且，哪位顧問會建議大幅削減執行長或董事會的報酬呢？」

隔日，電動車競爭對手 Rivian(RIVN-US) 也宣布，將為執行長 RJ．斯卡林奇（RJ Scaringe）推出為期十年的薪酬方案，總額達 46 億美元，並以馬斯克的計畫為藍本。這項方案將使斯卡林奇原本 20 億美元的基本薪資翻倍，同樣以 Rivian 在未來七年內達成特定營運獲利與現金流目標為前提。

「提醒謙卑」的制度 演變成誰更有錢的比賽

巴菲特在回顧領導波克夏海瑟威 60 年的經驗時，在信中提到，公司揭露執行長薪酬的初衷，其實是希望讓高層對自己賺取的金額多少感到一點自覺。然而，這項原本意在提醒謙卑的制度，最後卻演變成一場「誰更有錢」的比賽。

他說：「這些年來，改革者試圖藉由揭露執行長與員工薪資差距來讓高層感到羞愧。結果，公司委託書從原本不到 20 頁暴增到逾百頁，但這些好意終究事與願違，反而適得其反。」

巴菲特補充道：「根據我多年的觀察，A 公司的執行長看到競爭對手 B 公司的薪水後，往往會暗示董事會：自己應該更有價值。當然，他也會順勢提高董事們的酬勞，並小心挑選薪酬委員會的成員。結果，新規定帶來的不是節制，而是嫉妒。」

事實上，執行長薪酬的膨脹已達誇張程度。根據政策研究所（Institute for Policy Studies）8 月的報告，2019 年至 2024 年間，美國百大低薪企業的執行長薪酬暴增 34.7%；執行長與員工的薪資比也從 2019 年的 560 比 1 攀升至去年的 632 比 1。

根據 Oxfam 本月發布的報告，這些高額薪酬更讓美國最富有的億萬富翁們，今年的總財富增加了 6,980 億美元。相比之下，巴菲特的年薪僅有 10 萬美元。雖然他靠著投資，其淨資產約達 1,500 億美元，位居全球第 11 大富豪。

其他金融巨頭也公開反對過高的薪酬方案，尤其針對馬斯克的計畫。挪威主權財富基金的管理機構──挪威投資管理公司（Norges Investment Management），持有特斯拉約 1.14% 的股份，並投票反對馬斯克的薪酬案。