輝達聯手SK海力士 開發AI新型固態硬碟
鉅亨網編譯羅昀玫
韓媒《朝鮮 Biz》週二 (16 日) 報導，輝達正與 SK 海力士共同開發一款全新「AI SSD」新型固態硬碟，效能可望較現有企業級 SSD 提升約 10 倍，相關動向也引發市場對 NAND 供應緊張的關注。
隨著人工智慧 (AI) 運算重心逐步由訓練轉向推論，全球晶片大廠正加快調整技術布局。
報導指出，輝達與 SK 海力士正推進一項名為「Storage Next」的內部專案，目標是打造專為 AI 推論工作負載最佳化的 SSD 解決方案。
SK 海力士計劃最快於明年底前展示原型產品，並於 2027 年前後推動商用化。
報導指出，該款 AI SSD 的效能可望達到高達 1 億 IOPS，明顯高於目前主流企業級 SSD 水準。隨著 AI 模型規模持續擴大，推論階段需要即時存取龐大的模型參數，僅依賴高頻寬記憶體 (HBM) 或通用型 DRAM 已難以滿足需求。
AI SSD 將扮演介於記憶體與儲存裝置之間的「類記憶體層」，以更低延遲與更高吞吐量支援 AI 運算，滿足 AI 任務的獨特需求。
業界人士指出，輝達已在其新一代 Rubin CPX GPU 中，針對準備 (prefill) 階段整合 GDDR7 記憶體，顯示其正全面重構 AI 運算架構。此次將類似概念延伸至 NAND 型 SSD，被視為補齊推論運算關鍵瓶頸的重要一步。
不過，市場也對此發展提出警示。目前雲端服務供應商 (CSP) 與大型 AI 業者對儲存設備的需求持續升溫，已使 NAND 供應鏈承受相當壓力。若 AI SSD 未來大規模導入，NAND 快閃記憶體市場可能出現類似 DRAM 的供需吃緊局面。
分析認為，支撐 AI 推論的基礎建設成本正快速攀升，並對既有半導體供應鏈造成衝擊。在 DRAM 合約價格持續走高之際，NAND 市場後續走勢備受關注，相關供需變化恐將成為下一個市場焦點。
輝達 (NVDA-US) 週二小漲 0.81% 報每股 177.72 美元，今年以來漲幅達 28.49%。
