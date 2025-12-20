特斯拉股價從腰斬到新高 今年5大轉折點一次看！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-20 05:27

特斯拉今年經歷了戲劇性起伏。川普當選後的 2024 年底股價一度飆漲，但進入第 1 季後急轉直下，股價幾近腰斬。當時，特斯拉執行長馬斯克忙於領導政府效率部 (DOGE)，全球銷售也下滑。

4 月：馬斯克退出 DOGE

投資人開始坐不住了。馬斯克把太多時間花在華盛頓，特斯拉的電動車業務似乎被拋在腦後。股東會議上抱怨聲四起，社群媒體上批評聲浪也越來越大。

就在氣氛最緊繃的時候，馬斯克宣布退出 DOGE。投資人鬆了一大口氣，市場立刻做出反應，特斯拉股價在短短 4 天內飆漲 25%。

5 月：關稅緊張緩和

美中貿易戰打得火熱，特斯拉夾在中間左右為難。公司在中國有龐大產能，關稅一路飆升讓成本壓力越來越大。

5 月出現轉機。美中達成首次貿易休兵協議，雙方同意在 90 天內降低關稅。消息一出，特斯拉股價當周就飆漲 17%。雖然後來美中陸續達成更多協議，但這第一次休兵最關鍵，讓市場看到了緩和的可能性。

9 月初：特斯拉推出天價薪酬方案

支持這項豐厚薪酬方案的理由是，馬斯克繼續擔任執行長本身就占公司價值的一大部分。

推出這項方案顯示特斯拉董事會認真想留住他，投資人很滿意。股價在接下來一周飆漲 17%。這項方案最終在 11 月獲得批准，也推升股價走高。

9 月中：馬斯克大舉回購自家股票

馬斯克決定回購 10 億美元的特斯拉股票，為漲勢再添動能。股價單日飆漲 7%，接下來一周又再漲 8%。

馬斯克願意花自己的錢買特斯拉股票，顯示他對公司營運有信心，也認為目前估值合理。這個訊號讓投資人更有信心跟進。

11 月：聯準會評論確保 12 月降息

12 月的第三次降息看似理所當然，但其實在 11 月中旬還充滿變數。市場對聯準會的下一步動向感到不安，特斯拉股價也跟著猶豫不前。

轉機出現在 11 月 21 日。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 發表評論，明確釋出降息訊號，市場吃了定心丸。特斯拉隨大盤急漲，接下來一周飆漲 10%。