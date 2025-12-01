鉅亨網新聞中心 2025-12-20 02:52

「我們現在正處在大周期終結前的晚期階段，就在蕭條和戰爭之前。」橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 發出嚴厲警告，美國和主要已開發國家正面臨債務危機，未來 5 年內爆發的機率高達 65%，10 年內更達 80%。

達利歐在今年 6 月出版新書《國家為什麼會破產》(How Countries Go Broke: The Big Cycle)，甫上市就登上紐時暢銷書榜首。這位成功預測 2008 年金融危機的傳奇投資人，在書中提出「五大力量」框架，解釋全球秩序如何在未來 5 到 10 年內發生劇變。

五大力量驅動大周期

達利歐在書中指出，世界由 5 大力量驅動，包括債務 / 貨幣 / 經濟周期、國家內部的秩序和混亂、國際間的秩序和衝突、自然災害，以及人類創造力 (特別是 AI)。這 5 種力量同時作用，就會形成他所說的「大周期」，讓世界在和平繁榮與衝突蕭條之間不斷循環。

達利歐透露，他在 50 多年投資生涯中，就是靠押注這些力量的因果關係賺了很多錢。

達利歐說，現在就是這樣的時期，充滿激進且出人意料的變化。「這些變化在我們一生中可能沒見過，但在歷史上一再發生。」他在書中寫道。

一、債務危機迫在眉睫

達利歐特別警告債務問題的嚴重性。美國和大多數主要國家負債太重，已經到了必須靠央行買債來填補財政赤字的地步。

他說，下一個危險信號是債券持有人開始大規模拋售政府債券。這會讓央行陷入兩難：要么讓利率大漲，要么狂印鈔票買政府債券，結果就是債務和貨幣都貶值。

達利歐預測，若不控制債務問題，未來 5 年有 65% 機率、10 年內有 80% 機率會發生債務重組或貨幣貶值。

通過研究歷史，他發現，當國家碰到這種情況時，會用各種極端手段減輕債務，像是凍結還債、沒收敵國資產、課重稅、管制資金流動、債務違約，甚至改變貨幣類型。

但達利歐認為有更好的辦法。他建議用「3% 三部分」方案解決：一邊緊縮財政和重組債務，一邊放寬貨幣政策，目標是把財政赤字降到 GDP 的 3% 左右。

二、民主轉向專制只需 3 到 5 年

達利歐警告，美國政治分裂嚴重，且這是全球性現象。「當民主制度失敗時，專制制度便會取而代之。」他認為，從民主轉向專制，在歷史上往往只需 3 到 5 年。

他提到川普政府正試圖透過「讓美國再次偉大」來扭轉衰落，但這些激進削減措施會帶來負面影響。

達利歐在書中披露，美國只有最頂尖 1% 的人具有極高生產力，加上協助他們的 9% 構成表現良好的前 10%。接下來 30% 情況一般，而最後 60% 的人是淨消耗者而非貢獻者。

「治理一個長期管理不善的國家並非易事，我建議定期關注底層 60% 的人的生活狀況。」達利歐寫道。

三、美中衝突加劇無可爭議

達利歐明確表示，「美國相對衰落以及與中國的衝突在增加，這是客觀上無可爭議的。」他在書中用數據圖表顯示，中美綜合國力對比正在縮小，衝突強度在增加，顯示大國衝突和「修昔底德陷阱」效應正在發揮作用。

達利歐認為，世界正從較合作的多邊秩序，轉向更對抗的單邊秩序，強者欺凌弱者的現象越來越明顯。「在大周期的這一階段，聯盟關係往往會隨著形勢變化而迅速改變，勝利比忠誠更重要。」

他不認為美中短期內會爆發軍事戰爭，因為雙方都知道這將導致相互毀滅，但兩國正在進行外交、網路和貿易戰，嚴重威脅和傷害對方。就科技戰而言，各國政府正在自上而下制定政策，涉及晶片生產、資料中心投資、電力、技術禁運、制裁、關稅，以及全球人才引進等領域。

四、自然災害頻率和代價激增

達利歐指出，縱觀歷史，自然災害奪去的生命比戰爭更多，摧毀的秩序也比其他 4 種力量加起來還多。未來幾年，乾旱、洪水和疫情發生的機率正在增加，代價也越來越高。但各國目前債務沉重，幾乎沒有資源主動預防。

對那些深受氣候變化影響卻沒錢應對的開發中國家而言，這可能導致國內衝突和人口外流。流離失所的人會給其他國家帶來壓力，就像美國和歐洲的移民問題，讓政治局勢更不穩定。

五、AI 推動成長但不足以壓倒逆風

儘管前四種力量的趨勢似乎在惡化，但達利歐對科技力量感到樂觀。「我們正處在一個新時代的邊緣，機器思維將在許多方面對人類思維進行補充，甚至超越。」他說。

他預測未來 5 年將在大多數領域看到巨大進步，AI 將推動 GDP 和預期壽命呈指數級成長。美國和中國是設計這些強大新技術的主要競爭對手。

但達利歐也坦言，今天的技術革命成為對市場和經濟狀況影響最大的一次，但這種積極力量不足以壓倒債務、內部衝突、外部衝突、氣候變化和人口結構等逆風。

給投資人的建議

達利歐總結：「未來 5 到 10 年將是所有主要秩序發生巨大變化的時期，從現在到那時將感覺像是穿越時空進入一個非常不同的現實。」

他建議，應對這些變局的最佳方法是依據機率行事，進行良好的多樣化投資，並堅持遵循合理的基本面原則。