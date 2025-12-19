Uber股票估值近歷史低點 Robotaxi會成為生存威脅嗎？

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-19 11:00

Uber股票估值近歷史低點(圖：Shutterstock)

根據 Bernstein 分析師，Uber 目前的交易水準約為預估企業價值對調整後 EBITDA 的 15.5 倍，這個水準在過去僅出現過幾次，其中一次正是去年自駕車疑慮達到高峰時。

由 Nikhil Devnani 領軍的 Bernstein 團隊認為，市場反應過度，因為 Uber 的基本面依然強勁，股價因此被「過度折價」。但 Devnani 也坦言，「空方論點並非一夕之間就能被推翻」。

Devnani 表示，「考慮到 EBITDA 今年可望成長 34%，80 美元已經是新的 60 美元。」換言之，儘管 Uber 股價相較一年前約 60 美元的水準已大幅上漲，但由於獲利同步改善，估值倍數仍處於低檔。

目前 Uber 股價在 79.69 美元。Devnani 給予 115 美元的目標價，意味仍有 44% 上漲空間，並給予優於大盤的評級。

在美國自駕車產業中，其他業者的擴張速度相對緩慢，但特斯拉自約 6 個月前在首個市場推出 Robotaxi 後，便承諾將快速擴張。Bernstein 指出，若特斯拉取得顯著進展，勢必會對共享叫車業者的估值倍數造成壓力。

此外，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo 的最新進展也可能帶來影響。Waymo 是目前美國唯一在沒有安全駕駛員監督下營運商業化無人計程車服務的公司，目標在明年底前每周提供超過 100 萬趟全自動行程。亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 支持的 Zoox 也剛宣布，其客製化無人計程車已累積行駛 100 萬英里。

Bernstein 認為，最關鍵問題在於市場最終會有多分散。

例如，如果像 Waymo 這類自駕車公司選擇將技術授權出去，市場將更加分散，反而有利於 Uber、Lyft 這類平台聚合商。相反地，若市場高度集中在 Waymo、特斯拉等少數業者手中，Uber 的潛在市場空間將受到壓縮。

這也是 Bernstein 認為 Uber 在自駕轉型上高度依賴合作夥伴，讓人感到「不太安心」的原因之一。目前 Uber 已與至少 21 家公司合作，將自駕乘用車、卡車與配送機器人導入其全球服務。

合作夥伴包括私人公司如自駕卡車商 Waabi，也包含上市公司如 Stellantis 與輝達 (Nvidia)(NVDA-US)。此外，Uber 也直接與 Waymo 合作，在兩座城市中透過 Uber App 獨家提供無人計程車服務。

Uber 最近的布局還包括與 WeRide 合作，在杜拜推出無人計程車，以及透過與 Avride 合作，在達拉斯提供「有人監督」的自駕行程。Uber 預期在今年底前，至少會有 10 座城市提供自駕車服務。

Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 在 12 月 3 日 UBS 會議上為公司策略辯護，表示這種模式能確保自駕車「不會空車閒置」，讓合作夥伴的投資更有價值，同時也能為消費者提供「無縫的體驗」與多元選擇。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 今年稍早表示，「最終，消費者可以選擇搭 Waymo、Nuro、WeRide 或百度的無人計程車。我確實認為，平台聚合模式有助於讓所有這些公司成功。」

根據摩根士丹利預測，到 2032 年，Uber 預計將承擔美國 22% 的 Robotaxi 行程量，但仍將落後特斯拉與 Waymo。其中約五分之一的自駕行程來自與 Waymo 的合作。即便如此，屆時人類駕駛的行程數仍將遠高於 Robotaxi。