日本本田公司周三（17 日）表示，由於半導體短缺，計劃從 12 月下旬到明年 1 月上旬日本和中國工廠的整車生產將暫停或減產。

據《界面新聞》周四報導，本田公司說，與中國國企巨頭廣汽集團的合資工廠 12 月 29 日起將停產 5 天。日本的工廠將在明年 1 月 5 日、6 日停產兩天，7 至 9 日的產量也低於原計畫。

本田未公布具體涉及的日本工廠，但埼玉工廠和鈴鹿工廠可能是對象。生產調整的整個規模尚不清楚。本田稱今後生產將視半導體供應情況等作出判斷。

據多家媒體報導，受安世半導體供應中斷影響，本田、日產等多家日本車廠的汽車生產運作面臨挑戰。

當地時間 10 月 28 日，本田位於墨西哥中部塞拉亞的汽車工廠已經停產，該工廠主要生產本田 HR-V 車型，年產量約 20 萬輛。

此外，本田位於加拿大安大略省阿里斯頓的汽車裝配廠因缺晶片減產。該工廠工會主席 Vito Beato 在社交媒體上表示，自 10 月 27 日起工廠已減產一半，並計劃自本月 30 日起停產一周，接下來一周再恢復一半產能。

安世半導體主要生產和測試半導體技術軟體積體電路、電子元配件、系統級封裝技術及其應用材料和其他電子產品，今年 10 月荷蘭政府突如其來的凍結令，掀起了該公司控制權風波。

需要說明的是，本田未提及此次短缺的半導體是否為安世產品。