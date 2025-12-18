鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-18 18:20

《騰訊新聞》周四 (18 日) 獨家報導，大模型獨角獸 MiniMax(稀宇科技)已獲中國證監會備案，並透過港交所聆訊，打算 2026 年 1 月以「全球 AGI 第一股」身分登陸港股。

成立僅四年的稀宇科技若成功上市，將刷新全球 AI 公司最快 IPO 紀錄，成為投資人參與 AI 浪潮的稀缺標的。

MiniMax 以全模態自研技術躋身世界第一梯隊，其文字模型 MiniMax M2 在權威測評榜單 Artificial Analysis 中位列全球前五名、開源模型第一；視頻模型 Hailuo 02 系列在多榜單排名全球前三；語音模型 Speech02 系列更力壓 OpenAI 登頂全球榜首。

目前，全球僅四家企業掌握全模態技術並進入第一梯隊，MiniMax 則是其中之一。

此外，稀宇科技的技術優勢正轉化為商業動能：MiniMax 旗下 MiniMax Agent、海螺 AI 等應用程式涵蓋全球 200 多個國家和地區，用戶總數突破 2.12 億，企業客戶超 10 萬家。

透過付費訂閱與模型調用雙模式，稀宇科技已實現可持續獲利，並被業界視為「AI 商業化標竿」，旗下開放平台已服務超 100 個國家地區的開發者，建構起全球化生態。



稀宇科技公司股東陣容堪稱豪華，集結阿里巴巴、騰訊、米哈遊、高瓴、紅杉中國等頂級機構。

分析人士指出，全球大模型產業正處爆發期，中國「AI+」策略加速推進，MiniMax 作為兼俱全模態技術實力與成熟商業化能力的國產領導者，上市後可望填補港股 AGI 領域空白。