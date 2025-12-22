水資源股溢泰實業IPO案過關 暫定上市承銷價每股85元發行

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-22 18:19

水資源股溢泰實業 (7818-TW) 上市案已獲交易所上市審議通過，溢泰董事會今 (22) 日決議上市前發行 1.8 萬張現增股，暫定上市承銷價以每股 85 元發行，將募集 15.3 億元。

右爲溢泰實業董事長林慶雄、左為集團執行長林于鈞。(圖：溢泰實業提供)

溢泰 2025 年前三季稅後純益爲 5.74 億元，每股純益爲 3.83 元；同時，溢泰實業今天在興櫃的最後成交價爲 115.5 元。

‌



溢泰實業成立於 1981 年，目前股本爲 14.99 億元，主要從事家用、商用及游泳池等過濾水處理、金屬家具、車載設備及戶外產品等的製造加工及買賣。在水資源領域，公司擁有水質分析實驗室與高精密分析儀器，能提供水質分析報告及客製化解決方案，現為全球知名淨水設備大廠的主要供應商。在台灣水資源產品出口市場中，並具高市占率 。

在戶外用品領域，溢泰實業主要聚焦於車載產品系列，產品發展趨勢朝向模組化與多功能設計發展，以提升空間利用率和靈活性，並持續進行材料創新，採用鋁合金、碳纖維等輕量化耐用材質，提升產品性能，現已打入全球市場，與國際汽車品牌建立合作關係。

同時，在工業用水處理領域，溢泰實業提供製造業用中段回收水系統與末段廢水處理系統，涵蓋設計、施工及全方位維運的整合服務。運用建築資訊模型進行系統預設計，提升設計效率並整合智慧化與自動化控制系統，針對半導體、光電等高規格產業，提供客製化解決方案，有效控制品質並縮短施工時間。

溢泰實業 2025 年 1-9 月財報營收 95.25 億元，毛利率 30.11%，稅後稅後純益爲 5.74 億元，每股純益爲 3.83 元。溢泰今年 11 月營收爲 9.22 億元，月減 13.32%，年減 17.28%，1-11 月營收 115.11 億元，年減 4.77%。