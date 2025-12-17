鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 08:30

當 SpaceX 以 1.5 兆美元估值劍指全球最大規模 IPO，中國商業航太賽道也迎來里程碑時刻－藍箭航太、天兵科技、星河動力、星際榮耀、中科太空已集體啟動 A 股科創板上市輔導，角逐「中國商業航太第一股」，但五家企業目前總估值僅約 855 億元人民幣，不到 SpaceX 市值的 0.8%，反映出中國航太產業在技術代差與商業模式的雙重挑戰。

在目前中國商業航太估值梯隊中，天兵科技以 225 億元領先，藍箭航太 (220 億)、星河動力 (150 億)、星際榮耀 (150 億)、中科太空 (110 億) 緊追在後，但與 SpaceX 的 1.5 兆美元相比，差距不僅是數字。

‌



回收火箭技術：藍箭航太朱雀三號雖實現首飛入軌，但著陸段點火異常致回收失敗，而 SpaceX 獵鷹 9 號回收成功率超 91%，復用技術成熟。不過，馬斯克評價稱朱雀三號「若順利，有望在 5 年內超越獵鷹」。

SpaceX 星艦近地軌道運力達 150 噸，相當於中國五強火箭運力總和的兩倍，120 公尺高的星艦採用不銹鋼箭體與全流量補燃發動機，總推力 7590 噸，而中國最大火箭朱雀三號僅 660 噸起飛質量，發動機停留在百噸級。

此外，SpaceX 已形成「發射服務 + 星鏈運作 + 深空運輸」的商業帝國，今年收入預計達 153 億美元，反觀中國企業仍依賴政府訂單為主的發射服務，尚未建立可持續獲利模型。

至於中國商業航太五強如何突圍，藍箭航太是走上 SpaceX 星艦同款路線，朱雀三號採用不鏽鋼箭體 + 液態氧甲烷燃料，成本比鋁合金低 30%，目標單公斤發射費降至 2 萬元，是傳統火箭的分五之一。

天兵科技則擁有全球首創煤基航太煤油火箭，天龍三號搭載 3D 列印發動機，推力 770 噸，整流罩用全碳纖維材料，星河動力則是中國發射次數最多，達 22 次，旗下智神星一號採用液態氧煤油 + 7 台並​​聯發動機，設計復用 25 次。

星際榮耀是「民企入軌第一人」，雙曲線二號完成垂直回收試驗，JD-2 引擎性能逼近 SpaceX 早期猛禽。

中科太空則擁有國家隊基因，力箭一號以固體燃料創「一箭 26 星」紀錄，箭體輕量化技術領先。

IPO 將成為中國商業航太五強的轉捩點，這些公司計畫募資投入可複用火箭研發、引擎升級及衛星星座建設。

根據機構最新預測，未來 3 到 5 年，中國火箭發射成本有望再降低 50%，朱雀三號、天龍三號等新一代火箭若突破回收技術，可望將運力提升至 20 噸級。

航太分析師李明說：「SpaceX 如同重型卡車，中國企業尚處『家用轎車』階段，但中國企業在不銹鋼箭體、煤基燃料等細分領域已實現局部超越，加資本上加持，追趕速度可能超預期。」