SpaceX籌備IPO 馬斯克身價突破6000億美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 07:30

據《路透》報導，富比世 (Forbes) 雜誌周一 (15 日) 表示，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 成為史上首位身價達到 6,000 億美元的人，市場正傳出其太空新創 SpaceX 可能以 8,000 億美元估值進行 IPO。

馬斯克成為史上首位身價達到6,000億美元的人(圖：Shutterstock)

馬斯克已於今年 10 月成為全球首位身價突破 5,000 億美元的人。他目前持有 SpaceX 約 42% 股權，上周已有消息指出，該公司正準備於明年上市。

根據富比世，若以該估值計算，SpaceX 將為馬斯克增加約 1,680 億美元財富，使其身價在周一美東時間中午 12 點達到約 6,770 億美元。

馬斯克的財富同時受惠於其持有約 12% 的電動車大廠特斯拉股份。儘管銷量成長趨緩，特斯拉股價過去一年以來仍上漲 12%。周一股價再漲 3.5%，原因是馬斯克表示公司正測試前座無安全駕駛員的 Robotaxi。

去年 11 月，特斯拉股東通過一項高達 1 兆美元的馬斯克薪酬方案，創下企業史上最大規模薪酬案，投資人藉此表態支持他將特斯拉轉型為人工智慧 (AI) 與機器人巨擘的願景。