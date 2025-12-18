耶誕節前送大禮！川普宣布美軍每人發放1776美元「戰士紅利」 同步預告聯準會與房市改革

鉅亨網編譯許家華 2025-12-18 12:02

美國總統川普周三 (17 日) 晚間宣布，將向全體美軍官兵發放每人 1,776 美元的現金補助，名為「戰士紅利」（warrior dividend），並表示款項將在耶誕節前發放，以紀念美國 1776 年建國。川普在白宮電視談話中指出，相關支票「已經在路上」，此舉是對軍人服役貢獻的肯定。

（圖：REUTERS/TPG）

白宮隨後發布聲明說明，符合資格者包括截至 11 月 30 日仍在役、軍階為 O-6 及以下的現役軍人，以及同樣為 O-6 及以下、且接獲連續 31 天以上現役命令的後備役人員。美國目前約有 130 萬名現役軍人，分布於六大軍種，預料此次發放將涵蓋絕大多數服役人員。

在談及經濟議題時，川普表示正準備宣布下一任聯準會主席人選，並強調接替現任主席鮑爾的人，必須是「大幅支持降息」的候選人。他同時預告，未來一年將公布「史上最激進之一」的美國住房改革方案，以改善住房供給與負擔能力。