川普女婿抽身 敵意收購WBD陣營出現裂痕 派拉蒙資金仍否到位成市場焦點

鉅亨網編譯許家華 2025-12-17 11:10

由美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）創立的私募基金 Affinity Partners，已退出派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 對華納兄弟探索 (WBD-US) 提出的 1080 億美元敵意收購行動。

川普女婿Jared Kushner （圖：Shutterstock)

Affinity 發言人表示，隨著兩組實力雄厚的競爭方同時角逐這項「獨特的美國資產」，公司決定不再繼續參與相關投資機會。

Affinity 指出，自去年 10 月首次介入該交易以來，投資環境與交易條件已出現重大變化，但公司仍認為派拉蒙提出的收購方案在策略層面具備合理性。Affinity 參與派拉蒙敵意收購 WBD 的角色，是在 12 月 8 日正式曝光，當時派拉蒙宣布提出每股 30 美元、全現金方式收購 WBD 全部股份的要約。

該收購提案公布前數日，串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 已宣布，與華納兄弟探索達成協議，計畫收購其電影製片業務及串流平台 HBO Max。根據規畫，華納兄弟探索將分拆 Discovery Global，該公司將持有包括 CNN 與 TNT 在內的大量付費電視頻道資產。

美國總統川普上周對 Netflix 的收購案表達關切，指出該交易若獲批准，可能使 Netflix 取得過高的市場占有率，並稱此案「可能構成問題」。川普也表示，自己將參與該交易的審批過程。由於 Netflix 交易仍需通過監管機構審核，市場對媒體產業整併的政策風險保持高度關注。

在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，派拉蒙並未披露 Affinity 在該收購案中的具體投資金額。不過，文件指出，除 Affinity 與 RedBird Capital Partners 的資金承諾外，還包括騰訊提供的 10 億美元承諾，以及來自沙烏地阿拉伯、卡達與阿布達比三個海灣國家主權財富基金合計約 240 億美元的資金承諾。