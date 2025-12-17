川普與澤連斯基達成90%共識！美烏安全保障協議年底前或將成 關鍵在領土問題

鉅亨網新聞中心 2025-12-17 06:40

華盛頓近日承諾將尋求參議院支持，以加強美國在防範烏克蘭未來遭受攻擊中的角色，這項舉措正是基輔的核心訴求。美國官員表示，若俄羅斯再次發動攻擊，美國將保護烏克蘭，並支持歐洲的安全保障安排。然而，具體的軍事介入細節尚未公開。

（圖：REUTERS/TPG）

這項承諾是在柏林舉行的美、烏及歐洲領導人與高級官員會談的第二天提出的，預計將遭到俄羅斯官員的質疑。烏克蘭與歐洲官員對協議的迅速達成持懷疑態度，認為協議未必能如此迅速達成。儘管美國官員堅稱並未對烏克蘭施加不當壓力，但川普政府希望在可能的情況下在年底前達成協議。

數月以來，歐洲官員一直提出向烏克蘭提供安全保障，以威懾未來俄羅斯的再次進攻，但這些方案需要美國的支持來「兜底」。在烏克蘭總統弗拉基米爾 · 澤連斯基與川普總統的俄羅斯問題特使史蒂夫 · 威特科夫進行了八小時的面對面會談後，美烏雙方已就所討論議題的 90% 達成共識。

川普在白宮對記者表示，會談「非常好」 ，並提到他與俄羅斯總統普丁進行了多次對話。他指出，俄羅斯和烏克蘭都希望結束衝突，但雙方的步調需要一致。儘管美國官員未明確說明將如何介入，但他們提到將包括監測、核查及衝突避免機制，以確保俄羅斯如違反和平協議時的應對措施。

週一，十餘位歐洲領導人對美烏在結束戰爭問題上的一致性表示歡迎，聲明中提到安全保障將包括幫助烏克蘭重建最多達 80 萬人的武裝力量，並確保烏克蘭領空安全。澤倫斯基在記者會上表示，安全保障方面已取得進展，並表示華盛頓正在傾聽烏克蘭的關切。