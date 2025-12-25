鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-25 06:04

美元周三 (24 日) 漲跌互見。數據顯示，美國上周初領失業救濟金人數意外下降。同時，日元兌美元小幅升值，市場焦點轉向日本官方是否會出手干預。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.07%，報 97.96。

‌



今年以來，隨著聯準會 (Fed) 降息，美元整體走弱，市場預期明年還會進一步寬鬆，而分析師認為其他央行的降息循環可能已接近尾聲。

聯準會官員目前在就業市場放緩的風險，與通膨依舊偏高的擔憂之間權衡。

上周公布的數據顯示，11 月美國消費者物價漲幅低於經濟學家預期，但由於聯邦政府曾經歷 43 天停擺，導致部分經濟數據收集出現空窗，交易員仍保持謹慎。

周三公布的另一項數據顯示，上周美國初領失業金人數意外下降，但在招募動能疲弱的情況下，12 月失業率可能仍維持偏高。

聯準會利率期貨交易員目前預期，明年將降息兩次、每次 25 個基點，首度降息最可能落在 4 月。

由於周四為聖誕節假期，美國及多個國際市場休市，市場交易相對清淡。

歐元兌美元下跌 0.14%，至 1.1778 美元。英鎊兌美元下跌 0.13%，至 1.3498 美元。

澳幣兌美元上漲 0.07%，至 0.6705 美元。

加幣兌美元上漲 0.11%，至 1.367 加幣。

東京干預準備動向

儘管日本央行 (BoJ) 上周五如預期升息，日元仍持續走弱。這次升息早已被充分預告，而日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的談話未能滿足部分原本押注更偏鷹派立場的投資人期待。

這也使投資人對東京當局可能進場買進日元保持高度警惕，特別是在年底前交易量逐漸降低之際，分析師指出，這正是官方採取行動的有利時機。

日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二表示，日本在因應日元過度波動方面有充分空間採取行動，這是迄今為止最強烈的干預警告，顯示東京已準備好出手。

她的談話暫時止住了日元跌勢。日元兌美元當日上漲約 0.25%，至 155.84 日元；而美元兌日元上周五一度升至 157.77 日元。

LMAX Group 外匯分析師周三在報告中指出，「由於日本官員反覆警告可能進行外匯干預，日元已自近期低點回升，限制了美元漲勢。」

截至台灣時間周四 (25 日) 約 6:00 價格: