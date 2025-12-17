鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-17 18:56

美國公布多項因政府關門延後公布的經濟數據，呈現喜憂參半，市場維持聯準會溫和降息預期。主要亞幣今 (17) 日偏貶，台北股匯同步走弱，新台幣兌美元盤中直逼 31.6 元關卡，終場貶勢略收斂，以 31.526 元作收，貶值 5.1 分，續創 7 個半月新低，台北及元太外匯總成交值 26.585 億美元。

〈台幣〉亞幣齊挫！貶破31.5元關鍵價位 續創7個半月新低。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.5 元開盤，隨著外資、投信擴大匯出，盤中匯價最低來到 31.585 元，但出口商伺機進場，央行也出手調節，帶動貶值幅度收斂，終場收在 31.526 元，呈現連續 3 個交易日走弱，累計貶值 3.24 角或 1.03%。

台股今天只演了半場好戲，午盤前一度上漲逾 240 點，金融族群火力全開，但電子權值股欲振乏力，加上台積電尾盤轉跌，拖累大盤由紅翻黑，終場小跌 11.49 點，收在 27525.17 點，月線得而復失。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.40%，日元貶值 0.40%，韓元貶值 0.23%，新加坡幣貶值 0.21%，新台幣貶 0.16%，人民幣亦小貶 0.04%，整體亞幣偏弱。

美國 11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，高於市場預期，但失業率升至 4.6%；同時，10 月零售銷售表現持平。外電報導指出，由於兩項數據均因長時間政府停擺而延後發布，華爾街普遍對其參考價值保持審慎態度。