鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.04元，其中最高估值1.2元，最低估值0.94元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.2(1.2)
|1.88
|2.59
|2.34
|最低值
|0.94(0.94)
|1.15
|1.4
|1.45
|平均值
|1.06(1.04)
|1.5
|1.77
|1.9
|中位數
|1.04(1.03)
|1.49
|1.73
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,867.19億
|2,014.44億
|2,001.82億
|2,009.71億
|最低值
|1,737.65億
|1,746.65億
|1,843.38億
|2,009.71億
|平均值
|1,822.03億
|1,859.36億
|1,925.00億
|2,009.71億
|中位數
|1,839.90億
|1,850.68億
|1,944.46億
|2,009.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
