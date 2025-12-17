search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.04元，其中最高估值1.2元，最低估值0.94元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.2(1.2)1.882.592.34
最低值0.94(0.94)1.151.41.45
平均值1.06(1.04)1.51.771.9
中位數1.04(1.03)1.491.731.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,867.19億2,014.44億2,001.82億2,009.71億
最低值1,737.65億1,746.65億1,843.38億2,009.71億
平均值1,822.03億1,859.36億1,925.00億2,009.71億
中位數1,839.90億1,850.68億1,944.46億2,009.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


