鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為78.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.71元，其中最高估值1.68元，最低估值0.63元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.68(1.68)2.462.62.79
最低值0.63(0.63)-0.050.822.79
平均值0.83(0.85)1.852.12.79
中位數0.71(0.74)1.942.312.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.86億36.33億38.28億37.62億
最低值32.38億33.19億34.07億34.97億
平均值34.27億34.91億35.92億36.45億
中位數34.50億34.89億35.93億36.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.543.185.411.210.09
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億34.08億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSBXP

