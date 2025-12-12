再度劍指Fed！大賣空本尊：擴表恰好表明美國銀行體系岌岌可危

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 11:10

好萊塢電影《大賣空》原型人物 Michael Burry 再度劍指聯準會 (Fed)，稱其最新操作暴露美國金融體系深層脆弱性，這位因 2008 年精準做空次貸危機聞名的投資人，在 Fed 周三(10 日) 宣布決議後發文示警指出，央行重啟購買短期國債的舉動，並非穩定市場的臨時措施，而是金融體系已離不開「生命支持」的危險信號。

再次劍指Fed！大賣空本尊：擴表恰好表明美國銀行體系岌岌可危（圖：Shutterstock）

Burry 指出，Fed 會後聲明稱將「維持充足準備金供應」，紐約聯準銀行隨即打算 30 天內購入 400 億美元短期國債，這實質是停止縮表後向市場注入流動性。

儘管不同於購買長期國債的量化寬鬆，但短期效果一致，因其增加貨幣量、緩解銀行準備金壓力。在 Burry 看來，這恰恰說明銀行體系已喪失獨立性。

最新數據顯示，Fed 儲備金餘額僅 2.8 兆美元，若無 3 兆以上「支撐」，美國銀行體系將無法運轉。

Burry 說，「這不是強健，是脆弱」，並認為當前模式演變為「每次危機後 Fed 必須永久擴大資產負債表」，否則銀行資金鏈隨時斷裂。

Burry 上周二 (2 日) 拋出激進觀點，並表示美國根本不需要 Fed，貨幣政策可由財政部直接指導。

基於這一判斷，Burry 在最新貼文中明確避開銀行股，將資金配置於現金帳戶或美債貨幣市場基金。