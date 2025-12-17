鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-17 08:43

在中日關係急凍之際，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅表示，當年日本以「存亡危機事態」為幌子發動侵略，歷史絕對不能重演。

據《央視》周三（17 日）報導，王毅於 12 月 12 日至 16 日訪問阿聯、沙烏地阿拉伯、約旦，他在訪問結束後接受中國媒體採訪。

記者提問：此訪三國均強調堅持「一個中國」原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，與極個別國家的倒行逆施形成鮮明對比，中方如何評價？

王毅表示，他在訪問中向三國介紹台灣問題的歷史事實和法理經緯，表明中方堅決反對日本現職領導人在台灣問題上干涉中國內政。三國重申堅持「一個中國」原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整，支持中國實現國家統一。

王毅說，有位阿拉伯朋友說得好，反對「台獨」，支持中國維護領土完整理所當然。而縱容「台獨」，將放任國際上各類分裂勢力搞亂世界。